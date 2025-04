Nola, al via il Certame Internazionale Bruniano

Nola. Riceviamo e pubblichiamo:

Nola, Certame Internazionale Bruniano: 70 studenti in città per partecipare alla competizione dedicata al filosofo del libero pensiero.

Oltre 70 alunni provenienti da tutta l’Italia, tra di loro anche gli studenti delle Università “Federico II”, “La Sapienza” e “L’Orientale”: parteciperanno all’edizione numero 21 del “Certame Internazionale Bruniano”, la gara di filosofia promossa dal Comune di Nola con la Fondazione “Giordano Bruno – Parco Letterario”, il Liceo “Giosuè Carducci” di Nola ed il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Napoli “L’Orientale”. Dal 3 al 5 aprile i concorrenti avranno la possibilità di approfondire il pensiero di Giordano Bruno, ma anche di conoscere i luoghi in cui è vissuto il filosofo nolano. E’ la “Cena delle Ceneri” l’opera con la quale si cimenteranno i giovani cultori di Giordano Bruno. A valutare il lavoro degli aspiranti vincitori del Certame Internazionale Bruniano sarà una commissione di esperti presieduta da Mariassunta Picardi, docente di storia della Filosofia all’Orientale e della quale fanno parte: Gennaro Ascione, Giuseppina D’Antuono, Enza De lucia, Caterina Di Maio, Giulio Gisondi, Tiziana Pangrazi, Fabio Seller ed Oreste Trabucco. Si tratta di ricercatori e docenti provenienti, tra l’altro, da scuole ed atenei italiani come l’Università di Roma Tor Vergata, il Liceo Artistico Onofrio Buccini di Marcianise, le Università di Napoli “L’Orientale” e la “Federico II e l’Università di Bergamo. Gli alunni arriveranno in città il 3 aprile mentre la prova si terrà il 4 al Liceo Carducci dove saranno accolti dalla dirigente scolastica Assunta Compagnone. Nel pomeriggio della stessa giornata è in programma l’incontro dal tema “Dialogo su Bruno e la nolana filosofia al tempo dell’intelligenza artificiale” al quale parteciperanno il presidente della fondazione “Giordano Bruno” Sebastiano Maffettone ed il teologo Paolo Benanti: l’appuntamento è alle 15 nella sala consiliare intitolata ad “Aldo Masullo”. Alle 10 di sabato 5 aprile nel salone del museo storico archeologico di Nola si terranno, infine, le premiazioni.