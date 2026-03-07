sabato, Marzo 7, 2026
Cronaca
Ditta di caffè “Bevanda del Re” distrutta da rogo: parte raccolta fondi dopo il disastro

Redazione1
di Redazione1

Un incendio ha colpito la realtà legata alla storica “Bevanda del Re”, mettendo a rischio una tradizione che da tempo rappresenta un simbolo di identità e cultura gastronomica.

Ma la risposta non si è fatta attendere. Per sostenere la ripartenza del progetto è stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, con il titolo “Aiutateci a far rinascere la Bevanda del Re”.

L’obiettivo è chiaro: raccogliere il sostegno necessario per recuperare e rilanciare una produzione che rappresenta molto più di una semplice bevanda.

Un simbolo di tradizione

Dietro la “Bevanda del Re” c’è una storia fatta di memoria, ricette tramandate e legame con il territorio.

Il progetto punta a riportare in vita una tradizione storica e a trasformarla in un’opportunità per il futuro.

Questa bevanda rappresenta infatti:

  • una tradizione gastronomica da recuperare

  • un patrimonio culturale da preservare

  • una possibile leva di sviluppo per il territorio

L’idea è quella di dare nuova energia a questa produzione storica, coniugando tradizione e innovazione.

Una sfida che coinvolge tutti

L’incendio ha reso ancora più urgente il bisogno di sostegno.

Proprio per questo i promotori dell’iniziativa hanno scelto di lanciare un appello pubblico, coinvolgendo la comunità attraverso una campagna di raccolta fondi.

La partecipazione collettiva può rappresentare la chiave per far ripartire la produzione e restituire futuro a questa tradizione.

Anche un piccolo contributo può aiutare a costruire un progetto che punta a trasformare un momento difficile in un’occasione di rinascita.

Come partecipare

Chi vuole sostenere l’iniziativa può farlo facilmente attraverso la piattaforma GoFundMe.

👉 Il link per contribuire:
https://www.gofundme.com/f/aiutateci-a-far-rinascere-la-bevanda-del-re

Partecipare significa aiutare a salvare una tradizione e sostenere un progetto che guarda al futuro senza dimenticare il passato.

Perché alcune storie non devono essere dimenticate.
Devono trovare la forza di ricominciare.

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

