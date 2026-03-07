Ditta di caffè “Bevanda del Re” distrutta da rogo: parte raccolta fondi dopo il disastro

Un incendio ha colpito la realtà legata alla storica “Bevanda del Re”, mettendo a rischio una tradizione che da tempo rappresenta un simbolo di identità e cultura gastronomica.
Ma la risposta non si è fatta attendere. Per sostenere la ripartenza del progetto è stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, con il titolo “Aiutateci a far rinascere la Bevanda del Re”.
L’obiettivo è chiaro: raccogliere il sostegno necessario per recuperare e rilanciare una produzione che rappresenta molto più di una semplice bevanda.
Un simbolo di tradizione
Dietro la “Bevanda del Re” c’è una storia fatta di memoria, ricette tramandate e legame con il territorio.
Il progetto punta a riportare in vita una tradizione storica e a trasformarla in un’opportunità per il futuro.
Questa bevanda rappresenta infatti:
-
una tradizione gastronomica da recuperare
-
un patrimonio culturale da preservare
-
una possibile leva di sviluppo per il territorio
L’idea è quella di dare nuova energia a questa produzione storica, coniugando tradizione e innovazione.
Una sfida che coinvolge tutti
L’incendio ha reso ancora più urgente il bisogno di sostegno.
Proprio per questo i promotori dell’iniziativa hanno scelto di lanciare un appello pubblico, coinvolgendo la comunità attraverso una campagna di raccolta fondi.
La partecipazione collettiva può rappresentare la chiave per far ripartire la produzione e restituire futuro a questa tradizione.
Anche un piccolo contributo può aiutare a costruire un progetto che punta a trasformare un momento difficile in un’occasione di rinascita.
Come partecipare
Chi vuole sostenere l’iniziativa può farlo facilmente attraverso la piattaforma GoFundMe.
👉 Il link per contribuire:
https://www.gofundme.com/f/aiutateci-a-far-rinascere-la-bevanda-del-re
Partecipare significa aiutare a salvare una tradizione e sostenere un progetto che guarda al futuro senza dimenticare il passato.
Perché alcune storie non devono essere dimenticate.
Devono trovare la forza di ricominciare.