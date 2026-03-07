sabato, Marzo 7, 2026
14.6 C
Napoli
scrivi qui...
Politica
tempo di lettura:1 min
264

Somma Vesuviana, partecipato incontro per l’appello del Comitato del NO per il Referendum sulla giustizia

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

Un confronto pubblico per spiegare ai cittadini i contenuti della riforma della giustizia e le ragioni del NO al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. È quello che si è svolto alla Sala Santa Caterina di Somma Vesuviana, dove il Comitato per il NO ha promosso un incontro partecipato che ha visto la presenza di cittadini, professionisti e rappresentanti del mondo associativo e istituzionale.

A moderare e introdurre la serata è stata l’avvocato Grazia Vernillo, che ha illustrato il significato del referendum confermativo e le motivazioni che hanno portato alla nascita del Comitato per il NO di Somma Vesuviana.

Nel corso dell’incontro si sono alternati interventi di carattere tecnico e politico che hanno approfondito i principali aspetti della riforma. La dottoressa Anna Bianco, giudice del lavoro, si è soffermata sul tema della separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente. L’avvocato Davide Trezza ha affrontato invece la questione dal punto di vista sociale e politico, evidenziando le possibili ricadute della riforma sull’equilibrio del sistema democratico.

Sul tema della divisione del Consiglio Superiore della Magistratura e del sorteggio dei membri al suo interno sono intervenuti il giudice civile Giuseppe Izzo e l’avvocato Roberto Oratino, esponente del comitato avvocati per il NO.

La dottoressa Marianna Imbimbo, sostituto procuratore, ha illustrato le criticità legate all’istituzione dell’Alta Corte di Giustizia prevista dalla riforma.

A concludere la serata è stato il segretario generale della CGIL Napoli, Nicola Ricci, che ha rivolto un appello alla partecipazione al voto del 22 e 23 marzo, invitando la cittadinanza a votare NO per difendere i principi costituzionali e l’autonomia della magistratura.

In chiusura l’avvocato Grazia Vernillo ha ringraziato gli ospiti, le forze politiche e associative che fanno parte del comitato e tutti i cittadini intervenuti, invitando a esercitare il diritto di voto in modo libero e consapevole.

 

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Si uccide pure ad Arzano: secondo omicidio di camorra in provincia in poche ore

0
  Una giornata segnata dalla violenza nella provincia di Napoli....
Cronaca

Ditta di caffè “Bevanda del Re” distrutta da rogo: parte raccolta fondi dopo il disastro

0
Un incendio ha colpito la realtà legata alla storica...
Generali

Somma verso il voto, Ludovica Gentile (GD): “Tanti candidati, neanche un progetto politico”

0
Riceviamo da Ludovica Gentile(GD) e pubblichiamo "Ciò a cui stiamo...
Cronaca

“La violenza non ha vinto” Alessia Viola, 15 minuti da incubo sul bus

0
Giovedì 5 marzo, sul bus C32 diretto al Vomero,...
Cronaca

Operazione interforze nel Vesuviano, 15 nei guai per trasporto illegale di rifiuti

0
  Proseguono senza sosta i controlli straordinari nell’area della Terra...

Argomenti

Cronaca

Si uccide pure ad Arzano: secondo omicidio di camorra in provincia in poche ore

0
  Una giornata segnata dalla violenza nella provincia di Napoli....
Cronaca

Ditta di caffè “Bevanda del Re” distrutta da rogo: parte raccolta fondi dopo il disastro

0
Un incendio ha colpito la realtà legata alla storica...
Generali

Somma verso il voto, Ludovica Gentile (GD): “Tanti candidati, neanche un progetto politico”

0
Riceviamo da Ludovica Gentile(GD) e pubblichiamo "Ciò a cui stiamo...
Cronaca

“La violenza non ha vinto” Alessia Viola, 15 minuti da incubo sul bus

0
Giovedì 5 marzo, sul bus C32 diretto al Vomero,...
Cronaca

Operazione interforze nel Vesuviano, 15 nei guai per trasporto illegale di rifiuti

0
  Proseguono senza sosta i controlli straordinari nell’area della Terra...
Cronaca

Camorra insaguina provincia: assassinato in centro

0
Mattinata di paura a Marano di Napoli, dove un...
Comunicati Stampa

Casoria: donne e mamme, laboratori creativi al Parco Michelangelo in occasione dell’8 Marzo

0
A Casoria, in occasione della Festa della Donna, si...
ComunichiAmo

Il linguaggio delle emozioni: dire quello che sentiamo

0
Imparare a parlare il linguaggio delle emozioni è un...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Ditta di caffè “Bevanda del Re” distrutta da rogo: parte raccolta fondi dopo il disastro
Articolo successivo
Si uccide pure ad Arzano: secondo omicidio di camorra in provincia in poche ore
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996