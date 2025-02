Dema, il piano Adler presentato a Roma: 12 milioni per evitare chiusura

SOMMA VESUVIANA – Adler Aero ha presentato un nuovo piano industriale per l’acquisizione di Dema, azienda specializzata nella progettazione e assemblaggio di strutture aeronautiche. Il piano prevede investimenti per 12 milioni di euro, destinati all’ammodernamento degli impianti e all’ottimizzazione della produzione, senza la chiusura immediata degli stabilimenti di Somma Vesuviana e Paolisi.

L’operazione include l’acquisizione di tutte le attività di Dema, comprese le controllate Dar e Cam, con l’obiettivo di valorizzare gli asset produttivi. Inoltre, il piano punta a una razionalizzazione degli impianti, con una specializzazione tecnica mirata a migliorare l’efficienza operativa.

Dal punto di vista occupazionale, il piano presentato da Adler Aero propone una gestione degli esuberi più favorevole rispetto a quella contenuta nel precedente piano concordatario. Tuttavia, restano 198 unità in esubero tra Campania e Puglia, un tema che ha sollevato preoccupazione tra i sindacati.

Per quanto riguarda la riorganizzazione degli stabilimenti, lo stabilimento di Somma Vesuviana potrebbe essere oggetto di una revisione logistica, mentre per Paolisi si prevede un possibile trasferimento delle attività nel vicino impianto di Airola, per migliorare logistica ed efficienza.

Adler Aero ha ribadito la volontà di investire nelle strutture produttive e di mantenere la competitività del settore, evitando chiusure drastiche. La società, che opera anche nel comparto automotive, sta cercando di fronteggiare le difficoltà del mercato senza penalizzare le attività industriali nel Sud Italia.