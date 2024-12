Domani apre a Nola “Bettina in teglia”

Il 4 dicembre aprirà a Nola “Bettina pizza in teglia”.

Il progetto viene fuori da un’idea di due amici di vecchia data Valentino Buonincontri e Luigi Salomone, chef stella Michelin .

Bettina, nonna di Valentino, una vita di passione tra impasti e forni a legna ha tramandato l’amore per la pizza.

Bettina è storia! Ma oltre alla storia, sarà anche un luogo di sperimentazione dei due chef: impasti contemporanei, ricette studiate , profumi che oscillano tra ricordi ed innovazione.

La supervisione degli impasti e delle lievitazioni sarà affidata allo chef pizzaiolo Dominic Russo che ha alle spalle una lunga carriera da pizzaiolo e le migliori collaborazioni con maestri dell’arte bianca.

Bettina ci ricorda la pizza del popolo: una base di pizza leggermente pronunciata e crunchy, blend di farine e sentori di lievito naturale. Attraverso una lievitazione con prefermenti a 30 ore sarà una pizza digeribile, leggera e dal profumo intenso.

I topping saranno curati dai due chef che hanno in mente di conservare e innovare insieme.

La piccola sala di Bettina potrà ospitare 30 ospiti e ci sarà una carta di 12 pizze in teglia, cotte in forno elettrico .

Sarà possibile consumare le pizze al tavolo o da asporto .

Il design del format è stato affidato a Fabio Cioffi/ Bilodunk Studio. Look essenziale, ferro smaltato, cromaticamente impattante: rosso e nero.

La maestria di Luigi d’amore , artigiano da anni impegnato in lavorazione di metalli di pregio .

Felici di questo nuovo lancio: Bettina è arrivata in città e come ogni nonna che si rispetti non vede l’ora di mettere tutto in tavola.

Bettina pizza in teglia

Via anfiteatro laterizio 32

Nola

Per info e prenotazioni

081/0628396