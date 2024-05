Dal trionfo al tonfo: si chiude la peggior stagione dell’era De Laurentiis

Cala finalmente il sipario sulla disastrosa stagione 2023/24 del Napoli: gli ormai ex campioni d’Italia concludono il loro percorso in maniera coerente allo svolgimento del campionato con uno scialbo 0-0 contro il Lecce. Questo risultato decreta ufficialmente l’uscita di scena dalle coppe europee dopo ben 14 stagioni e l’obbligo di iniziare la Coppa Italia ad agosto. In questo finale il Maradona ha riversato tutto il malessere provocato dallo scempio visto quest’anno su giocatori e società, con striscioni esposti dopo 15 minuti di silenzio e cori decisamente polemici; bersaglio dei fischi è stato anche il capitano Di Lorenzo, per cui si parla sempre più insistentemente di una cessione a Juve o Inter non avendo gradito il trattamento a lui riservato da tifosi e dirigenza.

Per risollevarsi è necessario che De Laurentiis abbia imparato la lezione e si circondi di persone competenti: in tal senso l’arrivo del ds Manna è un primo passo nella giusta direzione. Sono sempre più frequenti le voci che vogliono vicino l’arrivo di Conte sulla panchina azzurra, ma forse la notizia più sorprendente è quella di un possibile approdo di Lele Oriali in società al fianco del mister salentino.

Sarebbe un innesto di grande spessore e rappresenterebbe quella figura di mediazione che è sempre mancata al Napoli, specialmente nel disastro di questa stagione.