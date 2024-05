Kim Curvy, l’imprenditrice della moda oversize femminile che spopola sui social

Su Tik Tok è conosciuta come Kim Curvy ma nella vita reale si chiama Antonella Martucci ed è seguitissima durante le sue dirette dove vende i capi oversize femminili da lei stessa indossati. È infatti proprio questo aspetto che l’ha resa nota sui social, dove tante donne curvy aspettano le seguitissime dirette serali della modella per vederla indossare i suoi capi e per poi acquistarli online.

“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui dovrai vivere” scrive Kim sui social, la coraggiosa imprenditrice che qualche anno fa ha scelto di lasciare la sua professione di parrucchiera per diventare la portavoce del mondo curvy, delle donne che devono sentirsi sempre belle in qualsiasi circostanza, e tante lo fanno indossando i suoi capi in pronto moda. Una storia di successo che si esprime attraverso i numeri, infatti gli account di Kim superano le 500mila visualizzazioni al mese con 5000 account connessi per ogni diretta, tanti i capi venduti e tante le clienti soddisfatte.