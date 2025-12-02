Da Somma Vesuviana a Singapore: l’impresa di Sveva Romano

L’atleta della Somma Skating School conquista un prestigioso quinto posto, affermandosi come la migliore tra tutte le europee in una specialità dominata dall’Asia.

Singapore ha fatto da palcoscenico per il Campionato Mondiale di pattinaggio Inline Freestyle, e l’Italia ha potuto contare sulla determinazione e il talento di Sveva Romano, della Somma Skating School, in trasferta con la Nazionale Italiana.

Sveva ha gareggiato nella difficile e velocissima specialità dello Speed Slalom Senior Women, scontrandosi direttamente con l’élite mondiale del pattinaggio, composta principalmente da atlete provenienti dalla Cina, China Taipei e Iran. Queste nazioni asiatiche hanno confermato il loro dominio, monopolizzando il podio in tutte le categorie di questa disciplina. Un Risultato da Record

Nonostante la concorrenza spietata, l’azzurra ha dimostrato nervi saldi e grande preparazione. Dopo aver superato brillantemente la fase di qualifica, Sveva Romano ha gareggiato con grinta nelle finali, conquistando un eccezionale quinto posto assoluto.

Questo risultato assume un valore ancora più straordinario se si considera il contesto: Sveva Romano è, di fatto, la prima atleta europea nella classifica finale! Un traguardo di cui essere fierissimi, dato che la maggior parte delle altre pattinatrici europee non è riuscita a superare il taglio delle qualifiche iniziali. Sveva ha lottato fino all’ultimo con onore, portando in alto i colori italiani e diventando la punta di diamante del pattinaggio europeo in questa specialità. Il Futuro è Azzurro

Dietro questi successi c’è il lavoro meticoloso del CT della Nazionale Italiana, Andrea Ronco. Sotto la sua guida, la squadra azzurra sta crescendo in maniera esponenziale, schierando atleti di tutto rispetto, capaci di dare del filo da torcere anche ai giganti asiatici.

Il valore del team si era già palesato con forza ai Campionati Europei, dove gli atleti italiani hanno sbaragliato la concorrenza, facendo man bassa di medaglie e dimostrando una superiorità tecnica e agonistica inequivocabile. Il risultato ottenuto da Sveva Romano è l’ennesima riprova che il pattinaggio Inline Freestyle italiano ha raggiunto un livello di eccellenza e punta dritto verso i vertici globali.

Complimenti a Sveva per averci regalato una vera lezione di tenacia e orgoglio sportivo, e ad Andrea Ronco per aver plasmato una nazionale sempre più forte!