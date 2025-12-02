Auto cannibalizzate, Pomigliano sotto assedio: ecco le auto più cercate dai ladri

Negli ultimi giorni a Pomigliano D’Arco sono stato messi in atto furti di pezzi di alcune autovetture.

Negli ultimi anni, il territorio di Pomigliano D’Arco si è visto protagonista di vicende di violenza, furti e sparatorie trasformandosi in un comune indubbiamente poco sicuro. in questi giorni alcuni residenti si sono ritrovati con le proprie auto danneggiate. Si tratta del solito furto di pezzi di autovetture, presumibilmente da rivendere come pezzi di ricambio per poche centinaia di euro o meno. La tecnica è la stessa di sempre: si individua un’auto su cui è facile lavorare, che sia soprattutto molto richiesta sul territorio per poter subito rivendere ipezzi rubati. Panda vecchie e nuove, smart, lancia ypsilon, le vittime sono di solito proprietari di modelli di automobili utilitarie, pratiche e veloci e per questo sempre a rischio da parte di chi si occupa quotidianamente di queste tipologie di mestiere. I danni per i proprietari a volte possono arrivare anche a migliaia di euro, sia per auto utilitarie, sia per quelle di segmento più alto.

Non si sa di chi siano opera questi furti, ma pare che qualcuno abbia visto accanto una smart deturpata a cui era sto rimosso uno dei due fanali posteriori, un uomo all’opera, che è poi prontamente fuggito via a bordo di uno scooter appena è scattato l’allarme di sicurezza. Il colpo, però, era ormai stato messo a segno e il ladro è riuscito a scappare con il suo bottino. Pare che insieme all’uomo ci fosse un ragazzo, probabilmente minorenne, o comune molto giovane.

I residenti di Pomigliano, come capita ormai da un bel po’ di tempo, sono stanchi di doversi guardare sempre le spalle e richiedono, ancora una volta, un aiuto da parte delle forze dell’ordine con maggiori controlli e interventi tempestivi qualora ce ne fosse bisogno.