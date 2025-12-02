A Cimitile si terrà un convegno su tutela e valorizzazione delle Basiliche Paleocristiane

Riceviamo dall’associazione “S.A.V.E. Saverio Carillo” e pubblichiamo

Cimitile. Si parlerà di architettura e di valorizzazione del territorio mercoledì 3 dicembre nelle Basiliche di Cimitile, nel corso del convegno di Studi dal titolo “Materia Desco Cathedra. Saverio Carillo nel complesso basilicale di Cimitile”. Ad organizzare l’evento l’Associazione “S.A.V.E. Saverio Carillo”aps. Il tema dell’incontro è l’impegno del Professore Saverio Carillo, cui l’Associazione è intitolata, per la conoscenza e valorizzazione dell’importante centro paleocristiano e medievale. Per diversi anni infatti lo studioso aveva curato la manifestazione “Materia Cimitile”, in occasione della Settimana scientifica e tecnologica del M.I.U.R., e la pubblicazione dei relativi atti, raccolti in due volumi, editi da La Scuola di Pitagora, casa editrice di Napoli specializzata in testi di architettura.

I saluti istituzionali saranno affidati al Sindaco di Cimitile, Filomena Balletta, all’Assessore alla cultura del medesimo Comune, Anna Mercogliano, all’architetto Ferdinando Natale Giampietro, rappresentante dell’Ordine degli Architetti di Napoli e provincia, alla professoressa Maria Carolina Campone, presidente dell’Associazione “S.A.V.E. Saverio Carillo”, ed ad Antonia Solpietro, direttrice dell’Ufficio beni culturali della Diocesi di Nola. A ricordare invece l’attività del professore Carillo e il suo lavoro a Cimitile la professoressa Ornella Zerlenga, Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e Ordinario nelle discipline della rappresentazione; i professori della medesima Università Pasquale Argenziano e Nicola Pisacane, entrambi Associati di Disegno, Danila Jacazzi, Ordinario di Storia dell’architettura, e Maria Dolores Morelli, Associato di Design. Ci sarà infine l’architetto Pasquale Petillo, vicesindaco di Nola e collaboratore del professore Carillo.

L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sulla ricerca e sugli studi dedicati a Cimitile e a Paolino di Nola con gli interventi del Professor Carlo Ebanista, Ordinario di Archeologia presso l’Università degli Studi del Molise, del dott. Dario Luciano dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e del dottor José Alberto Dìaz Valero, della Scuola Normale Superiore di Pisa. Quest’ultimo ha dedicato gran parte della sua attività di ricerca al concetto del tempo nel corpus letterario di Paolino. Introdurrà e modererà la discussione il giornalista Antonio Russo.

L’incontro, che ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Cimitile e dell’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e provincia e che vede la partecipazione dello Slow Food-Condotta dell’Agro nolano, rientra fra le attività riconosciute dall’Ordine stesso ed è valido ai fini dell’acquisizione di crediti formativi e professionali per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. L’appuntamento è nelle Basiliche Paleocristiane di Cimitile mercoledì 3 dicembre alle ore 17.30.