Cultura Legittimista meridionale, nella storia e nelle arti: la rassegna

Quante storie fanno la storia? L’associazione culturale Vesuviani in cammino, in partnership con la coop sociale Delante, il centro studi Giorgio La Pira, Vesuvio Hub, il Gruppo Facebook I cittadini di Pollena Trocchia e l’Istituto Alberghiero Ugo Tognazzi hanno organizzato la prima rassegna sulla Cultura Legittimista meridionale, nella storia e nelle arti.

Quattro appuntamenti con un parterre d’eccezione per raccontare un pezzo di storia fatto di tante storie che puntano alla riscoperta dei luoghi, attraverso i personaggi illustri che vi sono vissuti. “La 1°Rassegna “MAURO MUSCI” di Cultura Legittimista Meridionale nella Storia e nelle Arti, non nasce per aprire un dialogo nostalgico del passato ma per favorire la conoscenza e guardare con entusiasmo al futuro, con l’obiettivo di permettere alla comunità locale di riappropriarsi di una memoria storica prestigiosa legata alla famiglia Musci e più in generale di diffondere la conoscenza della storia e della cultura del territorio, contribuendo a delineare l’identità sociale, politica ed economica del versante interno del Somma-Vesuvio. Nello stesso tempo ci si propone di recuperare ed evidenziare la produzione letteraria, teatrale e cinematografica che ha affrontato e sviluppato questi temi e questi personaggi” afferma Mimmo Di Sapio, presidente di Vesuviani in Cammino. Lo strumento utilizzato è l’approfondimento di temi e personaggi legati al processo di unificazione dell’Italia, che hanno avuto collegamenti col territorio vesuviano, ed hanno visto confrontarsi culture ed orientamenti storico-politici diversi, a volte contrastanti.

Nello stesso tempo ci si propone di recuperare ed evidenziare la produzione letteraria, teatrale e cinematografica che ha affrontato e sviluppato questi temi e questi personaggi. Col patrocinio dei comuni che ospitano le quattro tappe, quello del Parco Nazionale del Vesuvio e della Regione Campania, la rassegna analizzerà con la voce autorevole di studiosi, giornalisti e doceti universitari la caduta di un regno e come i territori vesuviani hanno vissuto quell’epoca, tra moti, rivoluzioni e brigantaggio. Si parte proprio da Pollena Trocchia, mercoledì 13 settembre dalle 19:30 nei giardini de La Villetta, a località Musci con l’intervento del direttore del dipartimento di studi umanistici dell’Università di Salerno Carmine Pinto su “Mauro Musci e la fine delle “Due Sicilie”.

Legittimismo, borbonismo e brigantaggio”. Dopo ogni discussione c’è una degustazione dei vini delle Cantine Basile, eccellenza vesuviana conosciuta anche all’estero. Nella prima tappa si racconterà la storia dei Brobone degustando le pizze con pomodorini del piennolo e acciughe del giovane e talentuoso pizzaiolo di Pollena Trocchia Gennaro Romano, il Sartù di riso dello storico Ristorante Pizzeria il Camino, oggi rivisitato, il gâteau fatto dai reparti gastronomia dei Supermercati Calce, la pizza pa’ reggina di Francesco Impegno, i babà della pasticceria interna ai supermercati Aprano e dell’ottimo vermouth targato Liquori Borbone. La seconda tappa si sposta a Sant’Anastasia, nell’incantevole scenario di piazza Siano di sera.

Il prossimo 29 settembre si parlerà di “Maria Sofia di Wittelsbach l’ultima Regina del Sud” con Aurelio Musi; storico, giornalista, membro di varie Accademie internazionali, ha insegnato Storia moderna all’Università di Salerno e in atenei americani. A seguire la proiezione del film “O’ Re” di Luigi Magni. Venerdì 13 Ottobre negli spazi del Museo Mav di Ercolano il tema dell’incontro sarà “L’esilio dell’ultimo re Borbone e il brigantaggio tra guerra contadina e gattopardi” con Gigi Di Fiore giornalista, scrittore, autore di numerosi saggi sulla Storia del Mezzogiorno e del Risorgimento Italiano tra cui “Briganti! Controstoria della guerra contadina nel Sud dei Gattopardi”.

A seguire la rappresentazione de “Lu cuntu de lo brigante Barone” di Angela Rosauro Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Gaetano Donizetti” e dell’IPSSAR “Ugo Tognazzi” e scrittrice di grosso spessore. L’ultima tappa si svolgerà all’interno delle sale della biblioteca comunale di San Giorgio a Cremano a Villa Bruno. Il tema sarà “Il Cinema Italiano ed il Risorgimento” col professore di Storia del Cinema all’Università di Salerno e Direttore della collana “Cinema e Storia” della casa editrice Liguori Pasquale Iaccio. A seguire la proiezione del film “Bronte – Cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato”.