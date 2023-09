Somma Vesuviana, Marina Castellano presenta il suo nuovo libro “Vorrei vedere i bambini giocare”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Mercoledì 20 Settembre 2023 alle ore 20:30 , presso Treqquarti sito in Via Circumvallazione n 71,Somma Vesuviana – Napoli, il gruppo di Associazioni Tramandars, Soma & Psiche APS e Jesce Sole ospiteranno Marina Castellano autrice del libro “Vorrei vedere i bambini giocare”.

Nel suo nuovo lavoro la scrittrice di Condiolo, provincia di Torino,Piemonte, racconta la sua esperienza di infermiera di guerra.

Marina Castellano dal 2002 ha collaborato con importanti ONG come EMERGENCY, MEDICI SENZA FRONTIERE, RESQPEOPLE.

Ha operato in numerosi teatri di guerra, dall’Afghanistan alla Repubblica Centrafricana, dal Kurdistan alla Libia ed alla Sierra Leone.

Da qualche anno si dedica al soccorso dei migranti nel Mediterraneo, occupandosi di organizzazione sanitaria su navi Search and Rescue

Ospite d’onore della serata l’ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Afghanistan in Italia S.E. Khaled Ahmad Zekriya.

Un ringraziamento particolare va a Teresa Fiume per aver dato la possibilità di creare un collegamento culturale tra il Piemonte e la Campania.

Questo evento sarà l’occasione anche per uno scambio di sapori attraverso la degustazione di vini piemontesi e campani.