Circumvesuviana: corse bus a supporto di due linee da domani

Corse bus per supportare alcune linee della Circumvesuviana. Sono quelle che da domani, in occasione del nuovo orario destinato per ora a durare tutto il mese di settembre, Eav istituirà lungo le tratte Napoli-San Giorgio a Cremano via Centro Direzionale e Napoli-Pomigliano.

“A partire da domani – da sapere l’azienda attraverso una nota – in aggiunta alle preesistenti corse ferroviarie (i cui orari-percorsi sono consultabili sul sito www.eavsrl.it), saranno istituite nuove corse automobilistiche da Napoli a San Giorgio via Centro Direzionale (e viceversa) e da Napoli a Pomigliano (e viceversa) a supporto dei servizi ferroviari, che saranno effettuate tutti i giorni”.

Nello specifico sono previste una corsa bus da Napoli a San Giorgio a Cremano via Centro Direzionale con partenza alle ore 5:30; una corsa da San Giorgio a Cremano a Napoli via Centro Direzionale con partenza alle ore 6:34; una corsa da Napoli a Pomigliano con partenza alle ore 5:20; una corsa da Pomigliano a Napoli con partenza alle ore 6:25.