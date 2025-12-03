Controlli a tappeto a Pomigliano, 50 verbali e un fermo

Nella notte di sabato, a Pomigliano, si è verificata un’operazione di controlli a tappeto che ha portato a 50 multe e una denuncia

A Pomigliano D’Arco sembra si sia mosso qualcosa a seguito delle denunce effettuate dagli abitanti del paese. Infatti, sabato sera la Polizia Municipale di Pomigliano D’Arco, coordinata dal sottotenente Giacomo Tranchese, ha effettuato un controllo straordinario sull’intero territorio.

L’operazione ha portato ad effettuare più di 50 verbali al Codice della strada e 3 fermi amministrativi per guida senza casco. Sono stati sequestrati diversi veicoli per mancata copertura assicurativa e due contestazioni per guida senza patente.

Il controllo è stato effettuato in tutta la città, in particolare nelle strade principali. Durante la serata è stato denunciato un ragazzo di Somma Vesuviana, che ha opposto resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane avrebbe opposto forzato il posto di blocco, alla guida di un motociclo senza casco e assicurazione. Dopo una breve fuga a piedi è stato identificato e fermato. Stando ai primi accertamenti, il ragazzo sarebbe sprovvisto di patente. Il verbale messo agli atti è stato trasmesso all’autorità giudiziaria competente.

Da parte della Polizia Municipale di Pomigliano D’Arco c’è la promessa di continuare con i controlli nelle prossime settimane e di estenderli in tutte le strade cittadine per garantire sicurezza a tutta la popolazione.