Cercola, fermato dopo la fuga con la droga

Cercola: Controlli notturni. Carabinieri arrestano 20enne

Questa notte a Cercola i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Pasquale Arianiello, 20enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

Il ragazzo ha tentato la fuga quando ha visto i militari ma è stato fermato poco dopo. Il 20enne è stato trovato in possesso di 9 dosi di stupefacente tra marijuana e hashish. Nelle tasche del ragazzo anche la somma di 410 euro. L’arrestato è in attesa di giudizio