lunedì, Aprile 6, 2026
11.3 C
Napoli
scrivi qui...
AttualitàComunicati Stampa
tempo di lettura:1 min
391

Napoli, Ospedale del Mare: nuova tecnica chirurgica per il tumore al seno

C.S.
di C.S.

Primo centro in Campania ad aver adottato la mastectomia endoscopica nipple-sparing.

Ospedale del Mare è il primo centro in Campania ad aver adottato la tecnica di endoscopic nipple-sparing mastectomy e-Nsm (mastectomia endoscopica con preservazione del capezzolo) collocandosi tra le realtà più innovative grazie a competenze endoscopiche avanzate, a un orientamento all’innovazione tecnologica, rappresentando oggi un punto di riferimento per la chirurgia senologica in Campania.

La mastectomia endoscopica nipple-sparing (e-Nsm) è una tecnica chirurgica relativamente nuova e ancora in evoluzione nel trattamento del tumore al seno e nella chirurgia profilattica per predisposizione al tumore della mammella su base ereditaria, nelle donne con mutazione genetica accertata.

In pratica è una mastectomia mininvasiva che rimuove tutta la ghiandola mammaria, preserva la cute, l’areola e il capezzolo utilizzando strumenti endoscopici (telecamera + strumenti sottili) a cui segue una ricostruzione diretta con protesi.
I vantaggi principali che vengono ottenuti sono un migliore risultato estetico e psicologico (meno cicatrici visibili), un recupero più rapido con meno dolore, si spiega in una nota, la possibile migliore conservazione della sensibilità del capezzolo e l’alta soddisfazione delle pazienti per il risultato finale.

L’intervento di endoscopic nipple-sparing mastectomy e-Nsm – spiega il direttore sanitario aziendale Maria Corvino – rappresenta un importante passo avanti nella chirurgia senologica.
Grazie a questa tecnica mininvasiva, le pazienti possono beneficiare di un recupero più rapido e di risultati estetici migliori, riducendo al minimo l’impatto psicologico e fisico della malattia“.

CREDIT FOTO: WEB

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Accoltellato a 20 anni in discoteca al party di Pasqua

0
Paura nella serata di Pasqua sul lungomare domizio, dove...
L'angolo del prof

“Cristo risorto e vestito da giardiniere appare alla Maddalena” nel capolavoro di Rembrandt

0
E’ un olio su tavola (cm.61x49,5) completato dal Maestro...
Riavvolgi il Futuro

La monodia liturgica cristiana: il Cantus Obscurior

0
Benvenuti all'undicesimo appuntamento di “Riavvolgi il futuro”. Oggi scopriremo...
Cronaca

Afragola, la polizia locale denuncia una donna per atti osceni in luogo pubblico

0
Riceviamo e pubblichiamo   La polizia locale denuncia una donna per...
Cronaca

Arrestato Roberto Mazzarella: era inserito al quarto posto nell’elenco dei latitanti più pericolosi

0
Si nascondeva in un resort da 1000 euro a...

Argomenti

Cronaca

Accoltellato a 20 anni in discoteca al party di Pasqua

0
Paura nella serata di Pasqua sul lungomare domizio, dove...
L'angolo del prof

“Cristo risorto e vestito da giardiniere appare alla Maddalena” nel capolavoro di Rembrandt

0
E’ un olio su tavola (cm.61x49,5) completato dal Maestro...
Riavvolgi il Futuro

La monodia liturgica cristiana: il Cantus Obscurior

0
Benvenuti all'undicesimo appuntamento di “Riavvolgi il futuro”. Oggi scopriremo...
Cronaca

Afragola, la polizia locale denuncia una donna per atti osceni in luogo pubblico

0
Riceviamo e pubblichiamo   La polizia locale denuncia una donna per...
Cronaca

Arrestato Roberto Mazzarella: era inserito al quarto posto nell’elenco dei latitanti più pericolosi

0
Si nascondeva in un resort da 1000 euro a...
Politica

Casalnuovo, centrodestra punta al pienone con Romano. La rincorsa di Nappi e Iorio

0
  La sfida per la guida del Comune di Casalnuovo...
ComunichiAmo

Comunicare con i più piccoli: far fiorire la loro interiorità come la primavera

0
Come parliamo ai bambini e agli adolescenti oggi, così...
Avvenimenti

Nola, i piccoli artisti di SemiNarte presentano alla Camera dei Deputati l’anteprima del testo “Il Museo Impossibile”

0
Riceviamo e pubblichiamo   Nola, i piccoli artisti di SemiNarte presentano...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Comunicare con i più piccoli: far fiorire la loro interiorità come la primavera
Articolo successivo
Casalnuovo, centrodestra punta al pienone con Romano. La rincorsa di Nappi e Iorio
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996