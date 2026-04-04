Napoli, Ospedale del Mare: nuova tecnica chirurgica per il tumore al seno

Primo centro in Campania ad aver adottato la mastectomia endoscopica nipple-sparing.

Ospedale del Mare è il primo centro in Campania ad aver adottato la tecnica di endoscopic nipple-sparing mastectomy e-Nsm (mastectomia endoscopica con preservazione del capezzolo) collocandosi tra le realtà più innovative grazie a competenze endoscopiche avanzate, a un orientamento all’innovazione tecnologica, rappresentando oggi un punto di riferimento per la chirurgia senologica in Campania.

La mastectomia endoscopica nipple-sparing (e-Nsm) è una tecnica chirurgica relativamente nuova e ancora in evoluzione nel trattamento del tumore al seno e nella chirurgia profilattica per predisposizione al tumore della mammella su base ereditaria, nelle donne con mutazione genetica accertata.

In pratica è una mastectomia mininvasiva che rimuove tutta la ghiandola mammaria, preserva la cute, l’areola e il capezzolo utilizzando strumenti endoscopici (telecamera + strumenti sottili) a cui segue una ricostruzione diretta con protesi.

I vantaggi principali che vengono ottenuti sono un migliore risultato estetico e psicologico (meno cicatrici visibili), un recupero più rapido con meno dolore, si spiega in una nota, la possibile migliore conservazione della sensibilità del capezzolo e l’alta soddisfazione delle pazienti per il risultato finale.

“L’intervento di endoscopic nipple-sparing mastectomy e-Nsm – spiega il direttore sanitario aziendale Maria Corvino – rappresenta un importante passo avanti nella chirurgia senologica.

Grazie a questa tecnica mininvasiva, le pazienti possono beneficiare di un recupero più rapido e di risultati estetici migliori, riducendo al minimo l’impatto psicologico e fisico della malattia“.

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