Comune recupera 1 milione e 400mila euro per Parco dei Pini: decisi 3 interventi chiave

CASORIA. Svolta storica per Parco dei Pini, recuperati un milione e quattrocentomila euro per tre interventi importanti. Fumata bianca nell’incontro tenutosi questo pomeriggio presso la sede del Provveditorato per le opere pubbliche per la Campania.

Il Comune di Casoria, rappresentato dal sindaco Raffaele Bene, dall’assessore Marco Colurcio, dal consigliere comunale Rino Trojano e dall’arch. Vincenzo Magnifico, è riuscito a riprendere fondi residui pari a 1 milione e 400mila euro da destinare agli edifici di edilizia residenziale e pubblica di Parco dei Pini. In particolare tali somme serviranno ad avviare e completare gli interventi di impermeabilizzazione e di adeguamento di impianti elettrici ed ascensori. L’incontro col provveditore Placido Migliorino è stato quanto mai fruttuoso e le procedure sono già in stato avanzato: a breve sarà dunque firmata la convenzione col Provveditorato, necessaria per far partire le procedure ed avviare i successivi interventi di risistemazione.

“Nelle varie fasi del mandato, dalla riqualificazione all’emergenza, non abbiamo mai distolto lo sguardo dalle esigenze di chi vive nella zona di Parco dei Pini. Questo ulteriore sforzo consentirà di migliorare la vivibilità ed eliminare problematiche diventate ataviche. Una volta ultimati i lavori sarà tangibile la testimonianza dell’impegno che abbiamo riservato a quest’area della nostra Città” ha dichiarato all’uscita dall’incontro il sindaco Raffaele Bene.