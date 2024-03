Pollena Trocchia, conferimento rifiuti non conforme, procede l’attività di verifica

Pollena Trocchia. Riceviamo e pubblichiamo: Controlli in corso da parte degli operatori della ditta di raccolta differenziata e Polizia Municipale.

Dopo gli annunci delle scorse settimane, nei quali si comunicava tolleranza zero rispetto alle trasgressioni sul conferimento dei rifiuti, nelle ultime ore sono stati eseguiti dei controlli da parte degli operatori della ditta affidataria del servizio di nettezza urbana unitamente agli agenti di polizia municipale. Nel corso delle operazioni è stato verificato il contenuto di diversi sacchetti non conformi perché di colore nero oppure perché contenenti rifiuti diversi rispetto a quelli indicati come da conferire nel vigente calendario di raccolta differenziata. Dalle verifiche effettuate sono emersi diversi dettagli riconducibili a trasgressori, residenti sul territorio comunale ma non solo, che saranno pertanto sanzionati come previsto dalle disposizioni municipali. «Abbiamo cominciato con la sensibilizzazione porta a porta e nelle scuole, poi abbiamo apposto etichette sui rifiuti non conformi, adesso stiamo portando avanti controlli sul territorio, sanzionando i trasgressori: un percorso sempre volto alla stessa direzione, quella di debellare l’odioso fenomeno degli sversamenti abusivi e di tutelare l’ambiente in cui viviamo, che rappresenta un patrimonio di immenso valore ed è una risorsa vitale per tutti noi» ha detto Ilenia Terracciano, assessore all’ambiente del comune di Pollena Trocchia. «È importante percorrere tutte le strade volte al contrasto degli sversamenti abusivi, che non solo danneggiano l’ambiente in cui viviamo, deturpano il territorio e rappresentano per le casse dell’Ente un aggravio di spese per il loro smaltimento, ma che sono da condannare anche perché vanno a vanificare l’impegno di tanti nostri concittadini, che per fortuna sono la maggioranza, che quotidianamente si impegnano nella raccolta differenziata dei rifiuti» ha concluso Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia.