Commercio: nasce AzzGo, l’app di quartiere che ti connette con i negozi sotto casa

Una “vetrina” che dà risalto alle piccole realtà locali, catapultandole nel mondo della vendita online. Un viaggio tra i negozi della propria città, in una App che offre la possibilità di acquistare comodamente da casa senza perdere il piacere di scegliere il proprio negozio di fiducia.

Questa è l’idea che ha portato alla realizzazione di AzzGo ( https://www.azzgo.it/ ), l’App creata dalla omonima società con sede a Caivano in provincia di Napoli, che si pone come nuova opportunità per le piccole realtà locali che non hanno avuto modo in questi anni di lanciare il proprio business online.

A differenza delle tante piattaforme di e-commerce più famose, con AzzGo i veri protagonisti sono i piccoli negozianti con cui ogni cliente, seppur virtualmente, potrà continuare ad avere un rapporto “personale” e “sincero”.

«L’idea di AzzGo – spiega l’Amministratore Delegato Raffaele Grimaldi Capitello – è nata pensando alle piccole eccellenze del nostro territorio. Un modo per sostenere il commercio locale, soprattutto in questo momento di grande crisi economica. Al tempo stesso AzzGo permette di fare acquisti in modo consapevole e sicuro, mantenendo vivo il piacere di acquistare nei negozi della propria città e del proprio quartiere che sono alla base del tessuto delle nostre comunità. L’obiettivo – conclude Grimaldi – è che AzzGo entri progressivamente a far parte della vita dei consumatori, contribuendo a cambiarne le abitudini di acquisto in favore dei negozi di prossimità».

Come funziona

Le piccole realtà locali, spesso a conduzione familiare, si affidano ad AzzGo ed entrano nel mondo della vendita digitale. I loro prodotti, le offerte, le imperdibili occasioni vengono inserite nella grande vetrina digitale e lo shopping può iniziare.

La ricerca, in pochi attimi, darà la possibilità all’utente di scoprire le attività aderenti che offrono quello che si sta cercando.

Inoltre, un sistema di geolocalizzazione, consente di mettere in contatto l’utente con le realtà di quartiere che lo circondano, secondo le proprie esigenze e quello che ricerca nel mercato.

Una volta che domanda e offerta si sono incontrate, i commercianti possono essere contattati direttamente dall’acquirente tramite una chat interna apposita, così da concludere l’operazione di acquisto anche in tempi molto ristretti e senza alcuna commissione sulle vendite.

AzzGo è la soluzione vicina ai consumatori che, allo stesso tempo, offre opportunità di crescita alle piccole attività del commercio locale, animo del tessuto economico di una città.