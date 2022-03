Sant’Anastasia, l’assessore Pavone nel Consiglio di A.T.O. Napoli 3

Si sono concluse alle 18 di oggi le votazioni tra i 59 sindaci dell’area per il rinnovo del Consiglio d’Ambito di A.T.O. Napoli 3, l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per 59 comuni della provincia di Napoli. Designato dal sindaco Carmine Esposito, l’assessore Ciro Pavone, delegato all’ambiente del comune di Sant’Anastasia, è da oggi consigliere d’Ambito.

“Voglio prima di tutto ringraziare il Sindaco Carmine Esposito per la designazione e per la fiducia – dice Pavone – per me è un onore ma anche una grande responsabilità quella di essere chiamato a rappresentare le istanze di oltre un milione di cittadini della nostra Provincia. Sarà una bella sfida ma anche una grande opportunità per Sant’Anastasia”.