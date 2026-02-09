martedì, Febbraio 10, 2026
Marigliano festeggia il Carnevale con tre appuntamenti imperdibili

Federica Catapano
di Federica Catapano

Il Comune di Marigliano ha organizzato, in occasione del Carnevale 2026, una rassegna di tre eventi per festeggiare la tradizione più divertente dell’anno

Questi appuntamenti saranno pensati per i più piccoli ma capaci di coinvolgere tutta la comunità tra musica, colori e tradizione.

Il programma degli eventi per il Carnevale 2026 è stato ufficializzato dall’amministrazione comunale e condiviso dalla pagina ufficiale del Comune di Marigliano sui social.

Gli appuntamenti saranno tre e si svolgeranno tra le zone della Villa Comunale e la frazione di Miuli, con iniziative che uniranno le tradizioni popolari del territorio e le istituzioni.

Per domenica 15 febbraio è fissato il primo appuntamento, con la Villa Comunale protagonista che diventerà un vero e proprio luogo di ritrovo e divertimento per bambini e famiglie con animazione, laboratori creativi e attività dedicate alla magia del Carnevale.

Il secondo appuntamento, sempre nella Villa Comunale, si terrà martedì 17 febbraio, giorno del Martedì Grasso, per una festa dedicata ai più piccini per guidarli e far conoscere la gioia che solo questo periodo può portare.

Miuli sarà teatro della terza e ultima giornata di festeggiamenti, che si terrà domenica 22 febbraio. In particolare, il famoso Carnevale Miulese, manifestazione storica che ogni anno attira visitatori da ogni dove, sfoggerà per le strade di Via Roma.

Qui i protagonisti del pomeriggio di festa saranno i carri, le maschere, il folklore e la musica, per festeggiare e risaltare una delle più importanti tradizioni della frazione.

L’amministrazione comunale ha ringraziato caldamente per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento la CRC Miuli, custode della famosa tradizione carnevalesca locale.

Il Comune ha sottolineato come questo sia stato “un lavoro condiviso che rafforza il legame tra istituzioni e associazioni del territorio e permette di valorizzare una tradizione identitaria che appartiene a tutta la comunità”.

Il Comune di Marigliano è pronto a festeggiare il Carnevale con gioia e entusiasmo, con l’invito ai bimbi e alle famiglie di divertirsi e vivere momenti di condivisione e spensieratezza.

Quindi, prendete le maschere e preparatevi a vivere momenti divertenti e indimenticabili!

Comunicati Stampa

“Legalità è Futuro”: a Sant’Anastasia il Procuratore Nicola Gratteri incontra i giovani

0
Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:  Sant’Anastasia, 9 febbraio 2026 – Il...
Appuntamenti

Commemorazione per il Giorno del Ricordo alla Chiesa di San Sebastiano a Brusciano

0
Riceviamo e pubblichiamo Si rende noto che domani, martedì...
Politica

Somma Vesuviana, rilievi Corte dei Conti sul piano di riequilibrio, Nocerino: “Rischio dissesto concreto, necessario confronto immediato”

0
Riceviamo e pubblichiamo   In merito alle osservazioni formulate dalla Corte...
Cronaca

Far west a Somma Vesuviana: esplosi 8 colpi di pistola nella notte

0
Notte di tensione a Somma Vesuviana, dove un episodio...
Cronaca

Caso Sangiuliano, rinvio a giudizio per Boccia: a processo per lesioni e stalking

0
 Il giudice per l’udienza preliminare di Roma Gabriele Fiorentino...

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all'informazione sui territori vesuviani e dell'area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996