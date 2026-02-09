Marigliano festeggia il Carnevale con tre appuntamenti imperdibili

Il Comune di Marigliano ha organizzato, in occasione del Carnevale 2026, una rassegna di tre eventi per festeggiare la tradizione più divertente dell’anno

Questi appuntamenti saranno pensati per i più piccoli ma capaci di coinvolgere tutta la comunità tra musica, colori e tradizione.

Il programma degli eventi per il Carnevale 2026 è stato ufficializzato dall’amministrazione comunale e condiviso dalla pagina ufficiale del Comune di Marigliano sui social.

Gli appuntamenti saranno tre e si svolgeranno tra le zone della Villa Comunale e la frazione di Miuli, con iniziative che uniranno le tradizioni popolari del territorio e le istituzioni.

Per domenica 15 febbraio è fissato il primo appuntamento, con la Villa Comunale protagonista che diventerà un vero e proprio luogo di ritrovo e divertimento per bambini e famiglie con animazione, laboratori creativi e attività dedicate alla magia del Carnevale.

Il secondo appuntamento, sempre nella Villa Comunale, si terrà martedì 17 febbraio, giorno del Martedì Grasso, per una festa dedicata ai più piccini per guidarli e far conoscere la gioia che solo questo periodo può portare.

Miuli sarà teatro della terza e ultima giornata di festeggiamenti, che si terrà domenica 22 febbraio. In particolare, il famoso Carnevale Miulese, manifestazione storica che ogni anno attira visitatori da ogni dove, sfoggerà per le strade di Via Roma.

Qui i protagonisti del pomeriggio di festa saranno i carri, le maschere, il folklore e la musica, per festeggiare e risaltare una delle più importanti tradizioni della frazione.

L’amministrazione comunale ha ringraziato caldamente per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento la CRC Miuli, custode della famosa tradizione carnevalesca locale.

Il Comune ha sottolineato come questo sia stato “un lavoro condiviso che rafforza il legame tra istituzioni e associazioni del territorio e permette di valorizzare una tradizione identitaria che appartiene a tutta la comunità”.

Il Comune di Marigliano è pronto a festeggiare il Carnevale con gioia e entusiasmo, con l’invito ai bimbi e alle famiglie di divertirsi e vivere momenti di condivisione e spensieratezza.

Quindi, prendete le maschere e preparatevi a vivere momenti divertenti e indimenticabili!