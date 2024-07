Circumvesuviana, persistono i disagi sulle linee vesuviane per i pendolari

Napoli. Riceviamo e pubblichiamo:

Napoli 24/07/2024 Comunicato Stampa Pendolari Circumvesuviana

Eav l’effimero e i social.

Eav sulle linee vesuviane chiude intere tratte, lascia le stazioni impresenziate, fermi gli impianti di risalita e nelle more di una gestione poco brillante trova tempo e risorse per dare il massimo risalto a un’azione di restyling di una stazione dove da più di venti giorni non passa il treno, una stazione di una linea la Napoli- San Giorgio che nel corso degli anni ha subito i maggiori tagli di corse, nonostante una forte presenza abitativa lungo il tracciato.

Eav nell’attuare tagli gode di un piacere assoluto, così è stato per i tagli di corse e delle tratte sulle linee vesuviane, così avviene ora con la presentazione dell’opera di rifacimento della facciata di una stazione che forse rivedrà il passaggio dei treni l’undici settembre. Nell’attesa, di tornare alla sua missione, garantire il servizio ferroviario su tutte le linee vesuviane, EAV riempie le pagine dei social con le foto della cerimonia.

Enzo Ciniglio portavoce comitato pendolari NOALTAGLIODEITRENIDELLACIRCUMVESUVIANA Salvatore Ferraro portavoce comitato pendolari CIRCUMVESUVIANA -EAV Salvatore Alaia Presidente del Comitato Civico E(A)VITIAMOLO di Sperone

Avv. Marcello Fabbrocini Presidente Comitato Civico di Ottaviano. A Cifariello ETS