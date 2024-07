Forio, le grandi firme della letteratura a casa di Luchino Visconti: La Colombaia illumina l’estate dell’isola

FORIO – La Villa La Colombaia di Luchino Visconti poco meno di un anno fa ha iniziato un percorso complesso. Una ristrutturazione costante, l’impegno a tutela della vocazione di questi spazi per la cultura, la condivisione con il pubblico della memoria del regista Luchino Visconti, e ancora, la determinazione nel portare avanti progetti sostenibili e sempre più vicini ad ogni fascia d’età. Impegni importanti che oggi prendono ancor più forma con la presentazione della rassegna estiva 2024 e del nuovo marchio della Villa La Colombaia di Luchino Visconti, a cura di Studio Sintesi. A presentare il fitto calendario, mercoledì 24 luglio, nella sala interna della Villa sono stati il Sindaco di Forio, il Dott. Stanislao Verde e il Consigliere comunale delegato alla cultura Davide Laezza, felici di poter annunciare una nuova stagione di eventi in uno spazio che suggestiona e si configura come ideale per appuntamenti di grande spessore.

“È stato nostro interesse riaprire la Villa La Colombaia al pubblico, con cognizione di causa – afferma il Sindaco Verde – attraverso una serie di azioni mirate. Il nostro impegno è quello di portare sempre più avanti i lavori e l’organizzazione della struttura interna alla Villa affinchè questi spazi siano fruibili dai cittadini e dai turisti con sempre più attrattiva e interesse per la promozione di un turismo culturale.” Come evidenziato dal delegato alla cultura Laezza“La Villa La Colombaia di Luchino Visconti rappresenta per me e per questa amministrazione l’occasione di restituire ai giovani foriani uno spazio di confronto e un centro culturale di spessore per il nostro territorio. Non solo una rassegna estiva, ma l’impegno di aule studio permanenti, l’attivazione a breve di un servizio wifi e di postazioni di coworking, oltre all’ambizione di una biblioteca a disposizione di chiunque voglia attingere dalla carta nuove conoscenze. Ci stiamo riuscendo, la strada è in salita, ma sappiamo di essere pronti a sostenere questo impegno grazie anche a un gruppo di lavoro pieno di passione e di competenza”.

La proposta di brand identity si ispira alla storia cinematografica di Luchino Visconti e alla tipica architettura della villa, caratterizzata da merlature e archi a sesto acuto. Una visione prospettica in cui si congiungono i due elementi donando profondità̀ e dinamismo al segno grafico.

“La Villa La Colombaia di Luchino Visconti non ha mai smesso di respirare. Allo stesso ritmo lento del bosco di Zaro, accarezzata dal mare aperto di Forio, cullata dal bianco delle sue mura, si è abbandonata a un lungo sonno che è durato dieci anni. Intorno a lei si è così creata una sorta di venerazione, come se al suo interno non fosse possibile fare altro che attendere, assecondare il progressivo passare del tempo. Adesso questa amministrazione nelle figure del Sindaco di Forio il Dott. Stanislao Verde e del Consigliere delegato alla cultura Davide Laezza, ha invertito la tendenza. Un risveglio lento e delicato che ha permesso alla struttura di riaprirsi al mondo e agli eventi, con cura e dedizione. – racconta Annamaria Punzo, alla direzione artistica della rassegna – Nessun azzardo, dunque, solo gesti concreti: un nuovo marchio a sostegno del progetto Villa La Colombaia di Luchino Visconti e una prima rassegna estiva che lega le persone attraverso la cultura, linfa vitale di uno spazio che chiede di essere solo assecondato”

Un calendario iniziato il 13 luglio 2024 con l’autore Pino Imperatore e il giornalista Antonio Menna e che prosegue nei mesi di luglio, agosto e settembre con numerosi artisti, intellettuali e giovani emergenti foriani. Tanti gli eventi con grandi nomi della cultura italiana: da Lorenzo Marone, a Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo; spiccano, poi, gli appuntamenti con la divulgazione storica grazie alla presenza eccezionale di Umberto Broccoli, volto storico della Rai e narratore per una sera di Luchino Visconti e ancora Andrea Di Consoli, Franco Arminio, Gianrico Carofiglio e Mirella Armiero, Ciro Pellegrino, Erri De Luca, Andrea Covotta e possibili fuori cartellone da scoprire durante la rassegna, come piccoli colpi di scena. Non mancano mostre come quella di Chiara Arturo, dedicata al concetto di Isola, o i panel multidisciplinari con gli appuntamenti del Collettivo Mediterraneo dedicati alle cucine di frontiera e al futuro del mediterraneo. Il tema del cinema torna con la proiezione del ciclo di Visconti a cura dell’associazione culturale “Sotto le vaghe stelle dell’Orsa” e ancora con l’omaggio a Marcello Mastroianni, in occasione dei cento anni dalla nascita a cura della Dott.ssa Maltese.

Una rassegna che coniuga alla letteratura, alla musica, all’arte, anche lo spettacolo grazie a Sogno di una notte di mezza estate, a cura della Compagnia Shakespeare in sneakers. Spazio anche all’ambiente, con due campi di formazione, uno di Legambiente svoltosi a metà luglio, l’altro a cura dell’AMP Regno di Nettuno, dedicato alla formazione Weec, la prima settimana di ottobre. I ragazzi infine, potranno partecipare a più incontri oltre i campi estivi, come quello con l’associazione Kinemata, per una giornata di formazione cinematografica che avvicini i giovani al mondo audiovisivo e alle sue innumerevoli sezioni.

“Il filo conduttore di questi appuntamenti – continua Punzo – sono le relazioni, i rapporti umani. Partendo dal principio che ha visto la casa di Luchino Visconti rifugio e fucina di nuovi progetti, la scelta di ospitare e invitare autori di rilievo del panorama nazionale e non solo, abbraccia il principio della relazione e del confronto. Non solo presentazioni, dunque, ma veri e propri momenti di intrattenimento culturale dove l’autore dialoga con il pubblico e con interlocutori d’eccezione. Una nuova visione della somministrazione culturale che così diventa talk, spettacolo, suggestione. Ispirando emozioni e alimentando la memoria dei sentimenti, gli stessi che legano coloro i quali hanno aderito alla costruzione di questa rassegna. Affascinati dal richiamo della Villa di Luchino Visconti e suggestionati dall’idea di poter rivivere spazi che solo apparentemente sembravano “persi” il merito di questa rassegna ancora una volta va alla memoria del grande regista ed all’importanza della Villa, di cui dobbiamo farci attenti custodi”.

13 luglio 2024

ore 19.00

I demoni di Pausilypon

Pino Imperatore autore, dialoga con Antonio

Menna, scrittore e giornalista

—

dal 15 al 19 luglio 2024

dalle 09.00 alle 15.00

Campo estivo di Legambiente

—

16 luglio 2024

ore 19.00

Cuore Nero

presentazione del libro di Enrica Leone,

che dialogherà con Barbara Pierini

—

28 luglio 2024

ore 19.00

Generazione X

Monologo semiserio

di e con Lorenzo Marone, scrittore

—

1° agosto 2024

ore 20.00

Isola—Mostra

di Chiara Arturo sul tema dell’insularità,

in cui la geografia diventa il punto

di partenza per un’indagine introspettiva.

Con il contributo organizzativo di Autocton

Garden A.P.S.

—

3 agosto 2024

ore 21:00

Sotto le vaghe stelle dell’orsa

ciclo di incontri sul cinema di Luchino Visconti.

I° appuntamento: La terra trema

—

4 agosto 2024

ore 21:00

Sotto le vaghe stelle dell’orsa

ciclo di incontri sul cinema di Luchino Visconti.

Il° appuntamento: Bellissima

—

5 agosto 2024

ore 19:00

Tavole di Frontiera

a cura del Collettivo Mediterraneo

Cibo e teatro esprimono la tavola come

momento di condivisione.

Performance tratta liberamente da “ricette

di confine” di Silvia de Marco

—

10 agosto 2024

ore 21:00

Sotto le vaghe stelle dell’orsa

ciclo di incontri

sul cinema di Luchino Visconti

III° appuntamento: Senso

—

11 agosto 2024

ore 21:00

Sotto le vaghe stelle dell’orsa

ciclo di incontri sul cinema di Luchino Visconti.

IV° appuntamento: Vaghe stelle dell’orsa…

A cura dell’associazione culturale

Sotto le vaghe stelle dell’orsa

—

20 agosto 2024

ore 19.30

Autocton Garden

di Over Garden A.P.S per la valorizzazione

delle eccellenze autoctone ischitane

(Arte, Cultura, Enogastronomia, Musica)

—

26 agosto 2024

ore 19:00

Tavole Future

a cura del Collettivo Mediterraneo

Identità, diversità e confini nel Mediterraneo,

raccontati ai bambini. Laboratorio dai 7 ai 12 anni

—

27 agosto 2024

ore 19:00

Passione

di e con Maurizio de Giovanni e Marco Zurzolo

con Marianita Carfora, Umberto Lepore

e Carlo Fimiani

—

30 agosto 2024

ore 21:00

Proiezione di Mama Mercy

un film di Alessandra Cutolo, a dialogare con lei,

Leonardo Di Costanzo, regista

—

31 agosto 2024

ore 20:00

Umberto Broccoli

racconta la Colombaia di Luchino Visconti

—

06 settembre 2024

ore 19:00

Andrea Di Consoli

presenta il suo ultimo libro

Dimenticami dopodomani, Rubettino Edizioni.

A dialogare con lui, Franco Arminio

—

07 settembre 2024

ore 21:30

Sogno di una notte di mezza estate

Compagnia Shakespeare in sneakers

—

09 settembre 2024

ore 11:00

“Vita da set, scopri con noi

i mestieri del cinema”

A cura dell’associazione Kinemata

Laboratorio rivolto a ragazzi dai 10 ai 13 anni,

orientato alla scoperta delle figure professionali

che ruotano intorno ad un film. Ingresso libero

—

13 settembre 2024

ore 19:00

Gianrico Carofiglio

racconta

L’orizzonte della notte.

A dialogare con l’autore Mirella Armiero

Corriere del Mezzogiorno

—

14 settembre 2024

ore 19.00

Ciro Pellegrino

Se potessi ti regalerei Napoli

Rizzoli Editore.

Dialoga con l’autore Annamaria Punzo

—

19 settembre

ore 19:00

L’età sperimentale

di e con Erri De Luca

autore e interprete, diretto da Marco Zingaretti

anteprima del prossimo libro in uscita

—

20 settembre 2024

ore 19:00

Andrea Covotta

giornalista, responsabile della struttura Rai

Quirinale, presenta Politica e Pensiero

storie e personaggi dei partiti del Novecento.

—

28 settembre 2024

ore 19.00

LVMM: Luchino Visconti

Marcello Mastroianni

omaggio per la nascita di Marcello Mastroianni

—

3 — 4 — 5 ottobre 2024

dal mattino

Scuola Weec ambientale

a cura dell’AMP Regno di Nettuno