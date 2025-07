Cicciano capitale del gusto: dal 28 al 31 agosto arriva “Stamm o’Street Food”

Riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 14 luglio si terrà la presentazione dell’evento

I grandi nomi del food nazionale e regionale, gli spettacoli con i big della musica, gli spazi ad hoc per famiglie e, soprattutto, un territorio che racconta una vocazione antica dall’appeal contemporaneo, fatta di sapori e di tradizioni, di prodotti da filiera corta e di ristorazione di eccellenza, di talenti e di scommesse imprenditoriali.

C’è tutto questo dentro il progetto ““Stamm o’Street Food”, evento enogastronomico e culturale in programma dal 28 al 31 agosto 2025.

A promuovere l’appuntamento è l’associazione Civico 11 che, con il patrocinio del Comune di Cicciano, ha l’obiettivo di unire il meglio della cucina di strada, l’identità del territorio nolano, l’intrattenimento musicale e lo spirito inclusivo della convivialità.

Esperienza di gusto nel cuore di Cicciano

Per quattro giorni, Viale dei Pini si trasformerà nella strada del gusto con stand, food truck e postazioni allestite come veri e propri laboratori a cielo aperto.

Un viaggio tra sapori autentici e proposte gourmet per valorizzare le eccellenze gastronomiche locali e nazionali.

Saranno presenti oltre 40 operatori del food & beverage, tra maestri pizzaioli, chef, pasticcieri e produttori artigianali:

Sorbillo, Porzio con “Cia Mammà”, Il Marchese, Poppella, Chateau, Armando Scaturchio, Fratelli Chianese, Gino, Isabella De Cham, Grano Duro Bistrot, Baoh, Graffam’c, Vico Sarchiapone, I Serial Griller, Zi Pierino, Trattoria Da Nancy, Cornogelato, Mennella, Bifulco, Peccerella, Casa Infante, Pizza Ammor, Del Gallo Gelateria, AngusBab, Fattoria Fontanavecchia, Caffè del Professore, Locanda Nonna Rosa, Club Amici del Toscano, Brunèè, Asterix, l’Arco dei desideri 2. 0, Mennella, Beverly Hills, Cornogelato, Gizzi, Pasticceria Napoletana, Fruttamore, I Diamanti del mare, Bif Burger, giusto per citarne alcuni.

La storia di un territorio che sa come prendere per la gola

La kermesse non è solo un appuntamento gastronomico, ma un progetto culturale di promozione delle identità agricole e produttive del territorio.

Attraverso la presenza di chef, artigiani del gusto e aziende locali, si darà spazio alle tipicità e alle storie che fanno della cucina campana una delle più amate e riconosciute al mondo. Un modo anche per indicare modelli positivi di impresa, per sottolineare che quando gli “ingredienti” sono giusti, scommettere sulle capacità, sul talento, sul patrimonio culturale di un territorio e sulle idee innovative non è mai impresa ardua.

Non solo food

Ogni serata sarà animata da grandi ospiti musicali:

28 agosto – Mixed by Erry – Giusy Attanasio

29 agosto – Franco Ricciardi

30 agosto – Ibiza Live Time

31 agosto – Tony Colombo

A precedere i concerti: Radio Star 2000 con animazione, giochi a premi e coinvolgimento del pubblico.

Prevista un’area bambini dedicata, per un evento davvero pensato per tutta la famiglia.

“Da anni – spiega Pasquale De Stefano, componente del consiglio direttivo e tra i fondatori di “Civico 11” – ci occupiamo di questo tipo di eventi ma, con ancora maggiore impegno, stiamo sviluppando idee per stupire tutte le persone che parteciperanno, forti della nostra esperienza e della nostra passione”.

“Uno degli obiettivi dello Stamm o’Street Food è – aggiunge il presidente dell’associazione “Civico 11”, Domenico Alfano – è sicuramente quello di valorizzare i prodotti del territorio, grazie alla presenza di chef, ristoratori e brand di qualità nel settore del food.”

Lunedì 14 luglio la presentazione ufficiale

L’appuntamento è per le ore 18:30 presso Villa Minieri a Nola. Sarà l’occasione per raccontare l’identità dell’evento, conoscere i suoi protagonisti e svelarne i dettagli. Saranno presenti grandi nomi dello street food campano e professionisti di rilievo del panorama gastronomico, tra cui Vincenzo Guarino, chef stellato Michelin, ideatore di “Dining with the Stars”, evento che attrae oltre 45 chef stellati da ogni parte del mondo, Simone de Stefano, executive chef del gruppo “Cast”, azienda del wedding e medaglia d’oro ai Campionati della Cucina 2023. E ancora Marilena Guadagno, chef e archeologa, docente di cucina, Domenico Savio, executive chef del Sohara Luxury Club, Alessandro Romano, chef resident dei Feudi di San Gregorio bistrot e Marennà e docente presso l’Accademia di alta formazione “InCibum” e Antonio Nunziata, chef e vicepresidente delegato per l’associazione cuochi Torre del Greco Area Vesuviana Nolana Strianese.

Alla presentazione condotta da Maurizio Viviani saranno presenti il sindaco di Cicciano Giuseppe Caccavale con i colleghi sindaci dell’area nolana oltre che il consigliere regionale Giovanni Mensorio.

Associazione “Civico 11”

Il consiglio direttivo: Domenico Alfano – Mario Bernardo – Sabatino Bernardo – Luigi De Lucia – Alfonso De Lucia – Pasquale De Stefano – Giuseppe De Stefano – Massimo De Luca – Giuseppe Mazzariello – Diego Baglivo – Carlo Granata.