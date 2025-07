Russo indagato, presentata interrogazione parlamentare

Indagato il sindaco di Pomigliano d’Arco, Borrelli (Avs) presenta interrogazione parlamentare: “Attendiamo conclusioni Commissione d’Accesso, comportamento sindaco inadeguato al netto di rilevanza penale”

Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha presentato un’interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per chiedere chiarimenti urgenti sull’attuale situazione politico-amministrativa del Comune di Pomigliano d’Arco. Il sindaco Raffaele Russo risulta indagato dalla magistratura per concussione aggravata dal metodo mafioso, a seguito di un episodio che lo vedrebbe protagonista di pressioni nei confronti dell’imprenditore e parlamentare europeo Aldo Patriciello per la revoca di tre licenziamenti. Alla richiesta non accolta sarebbe seguita, secondo l’accusa, un’azione ritorsiva ordinata dal Sindaco stesso contro la clinica coinvolta. A seguito di questa situazione il Comandante della Polizia Municipale venne rimosso, per poi essere reintegrato dal TAR che giudicò illegittima la sua decadenza.

“Un comportamento che, al di là della rilevanza penale, assume una gravità estrema in quanto inserito in un contesto amministrativo segnato da negazionismo rispetto alla presenza della criminalità organizzata sul territorio e da ostilità verso chi invece quella presenza ha avuto il coraggio di denunciarla. In consiglio comunale il sindaco Russo è arrivato addirittura ad affermare che a Pomigliano la camorra non esiste. Un’affermazione che da sola descrive il livello di rimozione istituzionale del problema. È evidente che serve fare piena luce. Per questo ho presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere al Ministero dell’Interno se siano concluse le verifiche della Commissione d’accesso insediatasi l’11 dicembre 2024. Da tempo attendiamo una risposta definitiva. I cittadini meritano trasparenza e legalità. Non possiamo permettere che ambiguità e atteggiamenti opachi trovino ancora spazio dentro le istituzioni locali. Lo dobbiamo ai cittadini onesti e a chi ogni giorno lotta per la legalità sul territorio”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.