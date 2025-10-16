Sangiuliano contro Boccia alle elezioni: lui con Fdi, lei con Bandecchi

La politica, a volte, somiglia più a un film che a una campagna elettorale. E in questa tornata regionale, il copione sembra scritto apposta per loro: Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, un tempo legati da una storia personale, oggi pronti a contendersi lo stesso palcoscenico da schieramenti opposti.

Lui, ex ministro della Cultura e figura di punta di Fratelli d’Italia, è in corsa nel campo del centrodestra. Lei, imprenditrice con atelier a Pompei e volto noto dopo lo scandalo, ha scelto invece di affiancare il candidato governatore Stefano Bandecchi. Due percorsi diversi, due visioni distinte, due modi di intendere la politica e la società.

La loro contrapposizione non ha nulla di personale, ma inevitabilmente suscita curiosità. È difficile non vedere in questa sfida il riflesso di “Kramer contro Kramer”, il celebre film in cui due vite un tempo intrecciate si ritrovano a fare i conti con scelte e destini diversi. Solo che qui, sul tavolo, c’è la conquista del consenso degli elettori campani.

Sangiuliano e Boccia rappresentano due mondi culturali e politici distanti, ma entrambi simbolici di una stagione in cui la competenza e la storia personale tornano a contare. Il loro confronto sarà inevitabilmente osservato con attenzione, non solo per le posizioni che esprimeranno, ma anche per ciò che incarnano: la possibilità che passioni e idee, pur nate insieme, possano dividersi senza rancore, seguendo strade diverse.

Una sfida, la loro, che ha il sapore di un film d’autore: intenso, maturo, dove la politica diventa anche racconto umano.