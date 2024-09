Castello di Cisterna, torna la festa patronale tra celebrazioni religiosi e mix di spettacoli

Castello di Cisterna: Festa Patronale in onore di San Nicola di Bari.

Celebrazioni religiose e momenti di spettacolo per la festa di San Nicola, patrono della città di Castello di Cisterna. La giornata di sabato, 20 gennaio 2024, sarà caratterizzata da una intensa sequenza di eventi che culminerà, alle 22, con il cantante Gianluca Capozzi.

Nel giorno in cui ricorre la memoria liturgica di San Nicola, domenica 15, dopo la santa messa, il primo appuntamento sarà per alle 10 con la sfilata Tamburini per le strade della città

Dopo la processione, alle 21:30 ci sarà l’esibizione degli Archibugieri Trombonieri. Alle 22 invece, ci sarà la serata Enogastronomica ed espositiva e in seguito, balli e canti popolari a cura dell’Associazione Culturale A’ Sanugliera.

Tutto è stato possibile anche grazie al comitato festa San Nicola che si è fortemente impegnato a coinvolgere l’intero territorio creando così, una grande sinergia con i cittadini i quali hanno sostenuto concretamente l’iniziativa.