Casamarciano. Riceviamo e pubblichiamo:

Casamarciano: parco giochi e fitness nella Gescal

A posare il pavimento ed a verniciare le strutture sono stati i consiglieri comunali

Giochi per i bimbi e fitness all’aria aperta per i più grandi: dopo anni di degrado e di abbandono l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Clemente Primiano riporta a nuova vita un’area abbandonata nella Gescal di Casamarciano.

Il parco, che è stato inaugurato alla presenza di Loredana Raia vice presidente del consiglio regionale della Campania, sarà presto dotato anche di strutture ombreggianti per rendere ancora più piacevole la permanenza delle famiglie nell’area. L’iniziativa rientra nell’ambito del programma per migliorare la vivibilità nel quartiere attraverso opere di riqualificazione e servizi. La scorsa settimana si sono conclusi, infatti, anche i lavori di efficientamento energetico che hanno dotato il rione di un impianto di illuminazione a led mentre è già attiva una casa dell’acqua che consente un uso della risorsa idrica improntato al risparmio per le famiglie. In più, grazie ad un ulteriore finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale sarà presto in arrivo una macchina mangiaplastica che oltre ad incentivare la raccolta ed il riuso delle bottiglie in Pet consentirà ai cittadini che concorrono all’obiettivo di dare nuova vita ai materiali riutilizzabili di ottenere dei bonus.

Tutela dell’ambiente e delle risorse, a cominciare da quelle economiche: nell’ottica del risparmio si inserisce, infatti l’iniziativa dei consiglieri comunali di maggioranza che si sono personalmente prodigati nella posa della pavimentazione e nella verniciatura all’interno del parco.

“L’area appena inaugurata – spiga il sindaco Clemente Primiano – cancella anni di incuria e soprattutto restituisce ai bimbi ed alle famiglie un luogo decoroso ed accogliente dove trascorrere del tempo all’aria aperta. E’ così che incentiviamo l’aggregazione e la pratica dello sport, che equivale alla tutela della salute psico fisica dei nostri concittadini”.