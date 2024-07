Incendio a Ottaviano: ecco cosa sta succedendo

È accaduto tutto molto velocemente nell’ultima mezz’ora.

Ad Ottaviano, precisamente in via Zabatta, in una terra apparentemente abbandonata è improvvisamente divampato un incendio. Le fiamme si sono estese velocemente dall’erba più bassa fino a degli alberi molto alti spaventando tutti i presenti e i residenti della zona.

Diverse persone avrebbero provato a contattare i vigili del fuoco che non sono ancora arrivati sul posto. Intanto, il fumo si è esteso in tutta la zona mentre pare che ora le fiamme si stiano riducendo autonomamente non avendo contagiato l’intera zona probabilmente anche grazie all’assenza di vento.

Intanto non è ancora chiaro cosa sia accaduto e come sia avvenuto l’incendio anche se i presenti hanno visto una persona all’interno della zona coinvolta. Il rogo sta per essere comunque domato.