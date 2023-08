Carrellata di film nell’arena Agorà di San Sebastiano al Vesuvio

AGORA’ – SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

Seconda edizione

CINEMA – MUSICA – TEATRO

Dal 22 giugno al 3 settembre 2023

Parco urbano

Via Panoramica – San Sebastiano al Vesuvio

Una carrellata di film italiani, super premiati, sta per invadere l’arena di Agorà San Sebastiano al Vesuvio. In programma, nell’ampia area verde (500 posti a sedere tutti numerati) del Parco Urbano di via Panoramica Fellapane, una pellicola d’autore al prezzo di 3,50 fino al 13 agosto (biglietti acquistabili sulla piattaforma 18months o al botteghino). Agorà San Sebastiano al Vesuvio tornerà, poi, dopo la pausa estiva, il 22 agosto con la proiezione del film “Vicini di casa” regia di Paolo Costella con Claudio Bisio.

Le proiezioni

Il 4 agosto alle 21,15 sarà proiettato “Siccità”, regia di Paolo Virzì con Silvio Orlando. Il film ha vinto ben 2 David di Donatello 2023 e ha collezionato 4 nomination ai Nastri d’Argento 2023; 6 agosto alle 21,15, “Mixed by Erry”, regia di Sidney Sibilia, vincitore di 2 Nastri D’argento 2023; 8 agosto alle 21,15 “Educazione fisica “ regia Stefano Cipani; 9 agosto ore 21,15 “Il signore delle formiche” regia di Gianni Amelio, che ha collezionato 11 nomination ai David di Donatello 2023 e 3 ai Nastri d’Argento 2023; 10 agosto ore 21,15 “C’è di nuovo la valigia sul letto” regia di Eduardo Tartaglia, con Biagio Izzo, Maurizio Casagrande, Mariano Rigillo, Veronica Mazza, Francesco Procopio e tanti altri. Sarà presente il cast con il regista. 11 agosto ore 21,15 “La stranezza” di Roberto Andò, vincitore di 4 David di Donatello 2023 e 1 Nastro d’Argento 2023; 12 agosto ore 21,15 “Stranizza d’amuri” regia Giuseppe Fiorello, vincitore di 1 Nastro d’Argento 2023.

Aria Film Festival:

All’interno della programmazione di agosto di Agorà, quest’anno, si svolge anche seconda edizione di Aria Film Festival, la rassegna di corti ambientali diretta artisticamente da Alex Marano. In apertura delle serate di ‘Agorà San Sebastiano’, il pubblico avrà la possibilità di visionare e votare i cortometraggi finalisti. L’eco-festival si concluderà il 27 agosto con la serata di premiazioni.

Agorà San Sebastiano II edizione, nell’ambito della Rassegna del Verde 2023, è organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania.

PROGRAMMA Agosto 2023

1 agosto evento Lezioni di Napoletanità con Lino D’Angiò, Amedeo Colella e Alan De Luca

2 agosto film “L’Ultima notte di amore” regia di Di Stefano

3 agosto evento Roberto Gatto quartet

4 agosto film “Siccità” di Paolo Virzì

6 agosto film “Mixed by Erry” regia S. Sibilia

8 agosto film “Educazione fisica” di S. Cipani

9 agosto film “Il signore delle formiche” regia G. Amelio

10 agosto film “C’è di nuovo la valigia sul letto” regia di E. Tartaglia presente il cast e il regista

11 agosto film “La stranezza” regia di R. Andò

12 film “Stranizza d’amuri” regia G. Fiorello

Pausa

22 agosto film “Vicino di casa” regia P. Costella

23 agosto evento anteprima film RossoSperanza

24 agosto film “L’immensità” regia E. Crialese

25 agosto evento Lalla Esposito in Smile – recital

26 agosto film “Il sol dell’avvenire” regia N. Moretti

27 agosto evento Aria film festival serata finale

29 agosto film “Io sono l’abisso” regia D. Carrisi

30 agosto evento Gianfranco Gallo

31 agosto film “Bones and all” regia L. Guadagnino

PROGRAMMA Settembre 2023

1 settembre film “Rapito” regia M. Bellocchio

2 settembre film “Il primo giorno della mia vita” regia P. Genovese

3 settembre EVENTO FINALE

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15 Agorà

Biglietto cinema: 3,50 euro per film UE e 4 euro per film extra UE (acquistabile alla biglietteria sul posto o attraverso la piattaforma 18Months). Over 70 biglietto 3 euro. Disabili 3 euro e accompagnatore gratis

Biglietti concerti jazz acquistabili su TicketOne e Go2

Biglietti spettacoli acquistabili su Go2

Info: agorasansebastiano@gmail.com

FB: agorasansebastianoalvesuvio

Instagram: agorasansebastiano

—