Il Capodanno Bruscianese anticipa la Festa dei Gigli

A Brusciano, a cavallo fra la serata del 31 luglio e l’inizio del nuovo giorno del 1° agosto 2023, è stato festeggiato il cosiddetto “Capodanno Bruscianese” per l’ingresso nel tanto atteso “Agosto Antoniano” che terminerà con la Festa dei Gigli in Onore di Sant’Antonio di Padova, partecipanti con le peculiari coreografie di sei obelischi, Croce, Gioventù, Lavoratori, Ortolano, Parulano e Passo Veloce, come presentato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Avv. Giacomo Romano, nella conferenza stampa del 27 luglio 2023 in Sala Consiliare Comunale, https://www.informazione.it/c/3DD018BE-9C27-4FD5-9432-BFB762B0F658/Brusciano-Comune-Presentazione-148-Festa-dei-Gigli-Scritto-da-Antonio-Castaldo .

Lunedì 31 luglio 2023 dalle ore 21.30 in poi si è ritrovato un folto pubblico, su Via Camillo Cucca, all’incrocio tra le Vie De Ruggiero e Semmola, in un clima di festa dopo la lunga sofferta attesa di questi anni emergenziali segnati dalla Pandemia da Covid 19. La serata di spettacolo, organizzata dall’Amministrazione Comunale, intitolata “Il Cantagiglio: aspettando l’Agosto Antoniano”, con il palco sovrastato dalla scritta “Facimm ‘a festa chiù bell” e l’effige di Sant’Antonio di Padova, è stata presentata da Elisabetta Nappo, Gennaro Ronda e Teresa Iannelli. I musicisti, fra veterani e nuove leve, della “S. P. R. Big Band”, al top della loro condizione artistica, erano: Sergio Parrella; Maurizio Saccone “Senior”; Ginetto Ferrara; Enzo Orilio; Pasquale Romano; Antonio Parrella; Francesco Pio Cutolo; Generoso Romano.

La serata canora, dopo l’apertura con Michele Denaro e Alberto Di Maiolo con “Bruscianesità”, https://www.youtube.com/watch?v=tvqbMJ7uLuE, dello scorso anno, scritta da Michele Denaro e Sergio Parrella per l’alzata “Giglio della Pace”, ha avuto l’avvicendamento dei seguenti cantanti: Alberto Di Maiolo; Michele Denaro; Raffaele Caccavale; Luca Mascolo; Armando Della Pia; Felice Parisi; Salvatore Minieri; Rosario Caccavale; Paolino Di Somma; Antonio Imperioso; Eduardo Ammirabile. Tali rinomati artisti delle Feste dei Gigli sono stati chiamati ad interpretare alcune canzoni di repertorio dell’ultimo settantennio, come nelle riprese video qui esposte effettuate del giornalista e sociologo, Antonio Castaldo, e postate sul web da Giuseppe Pio Di Falco per IESUS Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali e “Umanitas Viva” di Napoli.

A partire da “O’ Malato”, versi di Pasquale Ciro Castaldo, del Comitato Giglio del Popolo del 1956, qui cantata da Alberto Di Maiolo https://www.youtube.com/watch?v=UXH-uLGIClQ. Poi sono state eseguite due canzoni per ogni comitato presente nella 148esima edizione della Festa dei Gigli di Brusciano, d cui ne presentiamo qui almeno una per ognuno di essi come di seguito rappresentato. “O Giglio de’ Parulane”, cantata da Raffaele Caccavale, Giglio Parulano del 1985, https://www.youtube.com/watch?v=4-BNmv8wRU4. “Rosita” di Raffaele Velotti, cantata da Eduardo Ammirabile e Antonio Imperioso, Giglio Croce Passo Veloce del 1978, https://www.youtube.com/watch?v=zP39RvS7opE. “Siviglia” di Felice Giannino e Pasquale Sannino, cantata da Salvatore Minieri, Giglio Ortolano del 1979, https://www.youtube.com/watch?v=yR57vrAxl3Y. “Veronica” versi di Felice Giannino, cantata da Alberto Di Maiolo, Giglio Lavoratori del 1982, https://www.youtube.com/watch?v=zsxIB6_NcQs . “Carmencita” di Sebastiano Cerciello “Zio Bruno”, cantata da Felice Parisi, Giglio Passo Veloce 1982, https://www.youtube.com/watch?v=gG26bOqDTdk. “Terra Mia” versi di Felice Giannino, cantata da Paolino Di Somma, Giglio Gioventù 1985, https://www.youtube.com/watch?v=LfN9LtA4azE.

In chiusura accomunati dal saluto finale prima che scoccasse la mezzanotte, sul palco vi erano Sindaco Avv. Giacomo Romano; Vice Sindaco, Avv. Salvatore Travaglino; Assessore alla Cultura, Monica Cito; Presidente del Consiglio Comunale, Felicetta Frattini ed il suo Vice Presidente Dott. Giovanni Auriemma; alcuni Consiglieri Comunali fra cui il decano Nicola Di Maio, l’Ente Festa dei Gigli con i componenti ed il loro Presidente, Dott. Vincenzo Cerciello, il Consigliere della Città Metropolitana di Napoli, Domenico Esposito Alaia ed i rappresentanti dei Gigli di Brusciano: Croce, Gioventù, Lavoratori, Ortolano, Parulano e Passo Veloce, https://www.youtube.com/watch?v=roKySHs3dPo.