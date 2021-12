Carabinieri in Comune, sequestrato il cellulare del sindaco

Palma Campania. Il sindaco di Palma Campania Nello Donnarumma è coinvolto in un’inchiesta della Procura della Repubblica di Nola per turbativa d’asta. Nella giornata di ieri i carabinieri del reparto territoriale di Castello di Cisterna si sono recati in Municipio ed hanno sequestrato, oltre ad alcuni documenti, anche il cellulare del primo cittadino. Donnarumma ha confermato e nell’indagine insieme a lui sarebbe coinvolto anche un dipendente comunale.

“Come anticipato da alcune testate giornalistiche, ieri mattina ho ricevuto il sequestro del mio smartphone. Non conosco i dettagli dell’indagine, ma ci tengo a sottolineare fin da subito la mia più totale disponibilità a collaborare con la magistratura e la mia fiducia nel lavoro dei giudici. Sono tranquillo e rappresento le istituzioni facendolo con onore e, pertanto, ho il massimo rispetto del lavoro della Procura e delle forze dell’ordine” ha dichiarato il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, in merito alle indagini in corso.