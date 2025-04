Caos Trasporti a Napoli: Pendolari in difficoltà

Napoli. Trenitalia: studenti e lavoratori in ritardo a causa di problematiche relative ai treni.



Questa mattina si sono verificati notevoli disagi sulla linea ferroviaria Campi Flegrei- Cancello- Caserta, con numerosi treni cancellati o in ritardo di circa 30 minuti a causa di interventi di manutenzione straordinaria. La situazione ha colpito duramente pendolari e studenti universitari, che si sono trovati a fronteggiare difficoltà nel raggiungere le proprie destinazioni.

In risposta a questi disservizi, molti viaggiatori hanno optato per soluzioni alternative, come l’utilizzo di autobus sostitutivi predisposti per l’occasione o il ricorso alla Circumvesuviana. Tuttavia, anche quest’ultima ha registrato problematiche simili, con ritardi significativi e soppressioni di corse, aggravando ulteriormente la situazione per chi cercava di spostarsi nell’area metropolitana di Napoli .



Questi eventi mettono in luce le fragilità del sistema di trasporto pubblico locale, evidenziando la necessità di interventi strutturali per garantire un servizio efficiente e affidabile ai cittadini.