Campi Flegrei, parola agli esperti: la previsione su altre scosse

È stata registrata una scossa di terremoto nella città di Napoli alle 3.35 della scorsa notte. L’ipocentro è stato nei Campi Flegrei, tra Bagnoli e Pozzuoli ad una profondità di tre chilometri, mentre la magnitudo rilevata è 4.2. Le dichiarazioni del Direttore dell’Osservatorio Vesuviano non destano preoccupazione. A Napoli e a Bacoli non si registrano danni.

Questa notte, è stata registrata una scossa di terremoto nella città di Napoli. L’ipocentro è stato nei Campi Flegrei, tra Bagnoli e Pozzuoli ad una profondità di tre chilometri, mentre la magnitudo rilevata è 4.2. La paura cresce la gente cerca notizie, e i canali social pullulano di articoli e informazioni non solo con i pareri degli esperti, ma anche con fake news. Infatti, nelle ultime ore sta circolando un video che mostrerebbe l’acqua che ribolle ad Agnano, ma si tratta di un fake in quanto è stato girato in Ecuador e non in Italia.

Fortunatamente, le dichiarazioni del Direttore dell’Osservatorio Vesuviano, Mauro Di Vito, sembrano tranquillizzarci: “l’attività sismica ha un’elevata probabilità di continuare con eventi piccoli, come quello avvenuto stanotte, o con eventi leggermente maggiori, ma non ci sono indicazioni su variazioni significative del sistema”.

Napoli

Il Comune di Napoli comunica che la scossa «non ha prodotto, dalle segnalazioni riscontrate, danni a cose o persone».

Il sindaco di Bacoli: “le strutture scolastiche sono tra i luoghi più sicuri della città”

Il primo cittadino, Josi Gerardo Della Ragione con un post pubblicato su Facebook comunica che non stati registrati danni a cose o persone e, le strutture scolastiche sono tra i luoghi più sicuri della città.

“Le nostre scuole sono tra i luoghi più sicuri della città. Perché ci abbiamo investito milioni e milioni di euro di lavori. Perché sono state ristrutturate, anche sotto il profilo antisismico. Insieme, supereremo anche questa. Sono a vostra disposizione. Dobbiamo mantenere la calma. Vi ho promesso assoluto impegno, dedizione e senso del dovere, come sempre. E così sarà. Siamo al vostro fianco. Viviamo su una caldera vulcanica, da sempre. Dobbiamo imparare a convivere con questa fase”.

Riunione in Regione.

Intanto, questa mattina il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha incontrato il Capo della Protezione Civile regionale Italo Giulivo per una verifica aggiornata degli eventi sismici che stanno riguardando l’area flegrea e anche l’area ovest di Napoli.

Sul piano scientifico la situazione rimane costantemente monitorata dall’INGV – Osservatorio Vesuviano, da Irea e da Plinius. Giovedì avrà luogo una riunione operativa in relazione alla microzonizzazione sismica ed inoltre, sarà convocata a breve un’altra riunione tecnica in particolare sui sistemi delle reti e dei trasporti.

Infine, il Presidente De Luca mediante una lettera, inviata alla Presidenza del Consiglio e ai ministri Fitto e Musumeci, segnala ulteriormente la situazione dello sciame sismico dei Campi Flegrei e, sottolinea la necessità di sbloccare i finanziamenti Fsc (Sviluppo e Coesione) per gli interventi di assoluta urgenza sulle reti e la viabilità.

