Casalnuovo, prete annuncia messa per il mafioso Messina Denaro poi ritratta dopo bufera

L’adorazione del male. Il sacerdote, don Tommaso Izzo, si scusa con i cittadini dopo aver annunciato di voler celebrare una messa in suffragio del boss mafioso, Matteo Messina Denaro.

Il parroco della parrocchia di Licignano Maria SS. Annunziata di Casalnuovo, annuncia con un post su Facebook l’intenzione di voler celebrare una messa in suffragio del boss mafioso, Matteo Messina Denaro. La decisione ha suscitato un’indignazione collettiva al punto da annullare il rito. È intervenuta la Polizia Locale e successivamente è stato informato il vescovo. Il sacerdote, don Tommaso Izzo, dopo esser stato sommerso dalle critiche dei fedeli chiede “scusa a tutti per quanto accaduto”.

Il commento del sindaco Massimo Pelliccia

“Mai e poi mai avrei consentito che nella città da me amministrata si celebrasse una messa per un mafioso: un esecutore ed un mandante di crimini atroci ed omicidi. Eravamo pronti ad intervenire anche con un’ordinanza per impedire questo scempio”.

Sequestrato il seminterrato della Parrocchia SS Annunziata di Licignano

A seguito della bufera scatenata dal parroco, la Polizia Locale, nell’ambito dei controlli effettuati presso la chiesa, ha individuato una serie di difformità urbanistiche per lavori realizzati all’interno degli spazi. Alcune aree sono state preventivamente sottoposte a sequestro. Seguiranno controlli ed accertamenti sulla vicenda.

Fonte foto: pagina Facebook