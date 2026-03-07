Camorra insaguina provincia: assassinato in centro

Mattinata di paura a Marano di Napoli, dove un uomo è stato ucciso in un agguato avvenuto nel cuore della città. Il fatto si è verificato in via Svizzera, dove diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un’auto.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, un gruppo di persone avrebbe raggiunto il veicolo su cui si trovava la vittima e avrebbe aperto il fuoco. L’azione sarebbe stata fulminea e pianificata, tanto da far pensare a un vero e proprio agguato.

Gli spari hanno seminato il panico tra i residenti e tra gli automobilisti che in quel momento transitavano nella zona. Alcuni testimoni raccontano di aver sentito distintamente le detonazioni e di aver visto la scena dall’esterno delle proprie abitazioni o dai negozi vicini.

In pochi minuti sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marano, che hanno raggiunto via Svizzera per mettere in sicurezza l’area e avviare i primi accertamenti. La strada è stata delimitata per consentire ai militari di effettuare i rilievi balistici e raccogliere eventuali prove utili alle indagini.

La vittima, al momento, non è stata ancora identificata ufficialmente. Gli investigatori stanno lavorando per stabilire chi sia l’uomo e per comprendere il contesto in cui è maturato l’omicidio.

Tra le attività investigative in corso vi è anche l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire indicazioni importanti sui responsabili dell’agguato e sulle modalità con cui è stato compiuto.

L’episodio ha provocato disagi alla circolazione, con traffico rallentato e deviazioni nelle strade circostanti. L’area è rimasta a lungo presidiata dalle forze dell’ordine.

Le indagini proseguono senza sosta per individuare i responsabili e chiarire il movente di un delitto che ha scosso profondamente la comunità locale.