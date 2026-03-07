Casoria: donne e mamme, laboratori creativi al Parco Michelangelo in occasione dell’8 Marzo

A Casoria, in occasione della Festa della Donna, si terrà domenica 8 marzo 2026 dalle ore 10, presso il Parco Michelangelo di via Michelangelo a Casoria, una giornata dedicata ad attività informative e sociali con l’associazione Genia Insieme con l’Autismo.

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’assessorato alle Politiche Sociali guidato dall’assessore Salvatore Iavarone, in collaborazione con l’associazione “Genia Insieme con l’Autismo”, si terranno laboratori creativi dedicati proprio alla Festa della Donna, attività sportive per i bambini e momenti di socialità con la distribuzione di cioccolatini.

I genitori dei bambini autistici del territorio hanno costituito un’associazione che sta aggregando diverse famiglie del territorio e che è impegnata in iniziative con l’assessorato alle Politiche Sociali per attivare servizi e attività dedicate ai ragazzi.

L’iniziativa dell’8 marzo, nel giorno simbolo della Festa della Donna, ha lo scopo di far conoscere l’associazione e aggregare nuove famiglie al fine di promuovere sempre più attività sul territorio e costruire una rete di sostegno.

Per l’assessore alle Politiche Sociali Salvatore Iavarone: «Il tema dell’autismo è uno dei temi principali sui quali come assessorato porremo la nostra attenzione, mettendo al centro della nostra agenda politica i bisogni dei bambini».

Sull’iniziativa interviene anche il sindaco di Casoria Raffaele Bene: «Celebrare la Festa della Donna con una iniziativa dedicata alle famiglie e ai bambini significa ricordare quanto sia importante il ruolo delle mamme e delle donne che ogni giorno accompagnano i propri figli in percorsi spesso complessi come quelli legati all’autismo. Come amministrazione continueremo a sostenere tutte le iniziative che rafforzano la rete di inclusione e di solidarietà nella nostra città».