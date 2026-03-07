sabato, Marzo 7, 2026
Casoria: donne e mamme, laboratori creativi al Parco Michelangelo in occasione dell’8 Marzo

Redazione ilMediano.it
di Redazione ilMediano.it

A Casoria, in occasione della Festa della Donna, si terrà domenica 8 marzo 2026 dalle ore 10, presso il Parco Michelangelo di via Michelangelo a Casoria, una giornata dedicata ad attività informative e sociali con l’associazione Genia Insieme con l’Autismo.

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’assessorato alle Politiche Sociali guidato dall’assessore Salvatore Iavarone, in collaborazione con l’associazione “Genia Insieme con l’Autismo”, si terranno laboratori creativi dedicati proprio alla Festa della Donna, attività sportive per i bambini e momenti di socialità con la distribuzione di cioccolatini.

I genitori dei bambini autistici del territorio hanno costituito un’associazione che sta aggregando diverse famiglie del territorio e che è impegnata in iniziative con l’assessorato alle Politiche Sociali per attivare servizi e attività dedicate ai ragazzi.

L’iniziativa dell’8 marzo, nel giorno simbolo della Festa della Donna, ha lo scopo di far conoscere l’associazione e aggregare nuove famiglie al fine di promuovere sempre più attività sul territorio e costruire una rete di sostegno.

Per l’assessore alle Politiche Sociali Salvatore Iavarone: «Il tema dell’autismo è uno dei temi principali sui quali come assessorato porremo la nostra attenzione, mettendo al centro della nostra agenda politica i bisogni dei bambini».

Sull’iniziativa interviene anche il sindaco di Casoria Raffaele Bene: «Celebrare la Festa della Donna con una iniziativa dedicata alle famiglie e ai bambini significa ricordare quanto sia importante il ruolo delle mamme e delle donne che ogni giorno accompagnano i propri figli in percorsi spesso complessi come quelli legati all’autismo. Come amministrazione continueremo a sostenere tutte le iniziative che rafforzano la rete di inclusione e di solidarietà nella nostra città».

 

ComunichiAmo

Il linguaggio delle emozioni: dire quello che sentiamo

0
Imparare a parlare il linguaggio delle emozioni è un...
Attualità

Carta del docente ridotta a 383 euro: polemiche tra gli insegnanti

0
  Taglio al bonus per la formazione, cresce il malcontento...
Avvenimenti

Nola, “Mai bandiera bianca”, sul balcone del municipio il vessillo contro la violenza di genere

0
Riceviamo e pubblichiamo L’amministrazione comunale di Nola aderisce alla campagna...
Politica

Somma Vesuviana, grande partecipazione al convegno sulla riforma costituzionale della giustizia

0
Riceviamo e pubblichiamo Si è svolto ieri, presso la Sala...
Appuntamenti

Organizzata una Partita del Cuore per Domenico con Sal da Vinci

0
È stata organizzata una Partita del Cuore in onore...

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all'informazione sui territori vesuviani e dell'area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

