Boscofangone è un disastro: “Strada completamente allagata, ridotta a discarica abusiva”

Redazione1
di Redazione1

 

Via Boscofangone a Nola, un asse viario ridotto ad un lago di fango, a seguito di ogni temporale, utilizzato al contempo come discarica per lo sversamento illegale di rifiuti di ogni tipo, tra cui amianto.

Spazzatura che spesso viene bruciata da ignoti, causando così un doppio danno all’ambiente. È quanto denunciato pubblicamente dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli nel corso di un sopralluogo, effettuato con l’attivista ambientalista Fabio Armano, per verificare le condizioni della strada. “La Terra dei Fuochi – dichiarano Borrelli e Armano – non è mai finita in queste terre. Ci sono tanti sversamenti abusivi perché la quantità ingente di rifiuti da smaltire, scatena un forte interesse sia da parte di chi paga, che da parte di chi esegue materialmente gli sversamenti”.

“La strada resta percorribile solo in teoria, dal momento in cui riescono a passarvi solo gli automezzi pesanti, arrecando un danno effettivo agli automobilisti di Cicciano e Camposano. Il canale dei regi lagni sottostante è completamente ostruito a causa dell’assenza di manutenzione. Il paradosso è che la strada è chiusa da un lato, da una massa d’acqua limacciosa, dall’altro dall’ingente quantità di rifiuti. Omessa manutenzione e pulizia delle strade e assenza di controllo hanno reso quest’arteria stradale una terra di nessuno. I criminali che inquinano non solo ci avvelenano ma peggiorano la qualità della vita. Continueremo a monitorare la situazione e chiediamo un’immediata risoluzione agli enti preposti affinché i rifiuti vengano rimossi al più presto, l’area bonificata e la normalità restituita ai cittadini”, concludono Borrelli e Armano.

Cronaca

Acerra, aggressione in Comune: ferito dipendente dopo lite con consigliere comunale

0
  Tensione all'ufficio riscossioni, ferito un impiegato Secondo quanto riportato dal...
Cronaca

Ricercato per truffe, 18enne stanato a casa della suocera a Sant'Anastasia

0
Si era rifugiato lontano dalla città dove era stato...
Avvenimenti

Dagli emergenti alle star: Napoli conquista Sanremo, ecco i "nostri" al festival

0
Ieri è iniziato il 76º Festival di Sanremo e...
Cronaca

I tentacoli del clan sull'ospedale: certificati, controllo bar e favori. Tre arresti, uno è ricercato

0
I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia...
Generali

Design, sostenibilità e innovazione: Melaverde Italia brilla alla Fiera Milano

0
Si è conclusa con un clamoroso successo la Fiera...

