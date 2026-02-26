Ladri all’assalto del supermercato Piccolo a Sant’Anastasia

SANT’ANASTASIA – Tentato furto nella notte al supermercato “Piccolo” di Sant’Anastasia, nel Napoletano. L’obiettivo dei malviventi era il punto vendita situato nell’area periferica del comune vesuviano, ma il colpo è stato intercettato e bloccato prima ancora che potesse concretizzarsi.

Secondo quanto ricostruito, tre persone avrebbero raggiunto la struttura attraversando un terreno confinante con il capannone commerciale, sfruttando l’oscurità per non dare nell’occhio. Una volta giunti nei pressi dell’ingresso principale del supermercato, avrebbero tentato di forzare una delle porte utilizzando arnesi da scasso, con l’intenzione di introdursi all’interno e sottrarre merce.

Il piano, tuttavia, è saltato nel giro di pochi minuti. L’area del supermercato “Piccolo” di Sant’Anastasia è infatti sorvegliata a distanza attraverso un sistema di controllo attivo h24.

Accertata l’anomalia, sono state immediatamente attivate le procedure previste in caso di intrusione. L’intervento tempestivo e il sistema di dissuasione hanno messo in fuga i tre individui, che si sono allontanati prima di riuscire a entrare nel punto vendita.

Per il supermercato “Piccolo” di Sant’Anastasia si tratta del primo episodio di tentata effrazione sventato attraverso il sistema dei cosiddetti “guardiani virtuali”, un modello di sorveglianza che consente controllo continuo e risposta immediata in caso di pericolo.

L’attività commerciale ha potuto così proseguire regolarmente, senza danni né ammanchi. L’episodio conferma l’importanza dei sistemi di sicurezza integrati a tutela delle imprese del territorio, soprattutto nelle ore notturne, quando il rischio di intrusioni aumenta.