giovedì, Febbraio 26, 2026
17.5 C
Napoli
scrivi qui...
CronacaPrima pagina
tempo di lettura:1 min
1630

Ladri all’assalto del supermercato Piccolo a Sant’Anastasia

Redazione1
di Redazione1

 

SANT’ANASTASIA – Tentato furto nella notte al supermercato “Piccolo” di Sant’Anastasia, nel Napoletano. L’obiettivo dei malviventi era il punto vendita situato nell’area periferica del comune vesuviano, ma il colpo è stato intercettato e bloccato prima ancora che potesse concretizzarsi.

Secondo quanto ricostruito, tre persone avrebbero raggiunto la struttura attraversando un terreno confinante con il capannone commerciale, sfruttando l’oscurità per non dare nell’occhio. Una volta giunti nei pressi dell’ingresso principale del supermercato, avrebbero tentato di forzare una delle porte utilizzando arnesi da scasso, con l’intenzione di introdursi all’interno e sottrarre merce.

Il piano, tuttavia, è saltato nel giro di pochi minuti. L’area del supermercato “Piccolo” di Sant’Anastasia è infatti sorvegliata a distanza attraverso un sistema di controllo attivo h24.

Accertata l’anomalia, sono state immediatamente attivate le procedure previste in caso di intrusione. L’intervento tempestivo e il sistema di dissuasione hanno messo in fuga i tre individui, che si sono allontanati prima di riuscire a entrare nel punto vendita.

Per il supermercato “Piccolo” di Sant’Anastasia si tratta del primo episodio di tentata effrazione sventato attraverso il sistema dei cosiddetti “guardiani virtuali”, un modello di sorveglianza che consente controllo continuo e risposta immediata in caso di pericolo.

L’attività commerciale ha potuto così proseguire regolarmente, senza danni né ammanchi. L’episodio conferma l’importanza dei sistemi di sicurezza integrati a tutela delle imprese del territorio, soprattutto nelle ore notturne, quando il rischio di intrusioni aumenta.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Politica

Via ai lavori per lo stadio di Arzano. Silvestro: “Comunità lo riavrà grazie ai fondi del Governo”

0
ARZANO -  «Sono in fase di aggiudicazione i lavori...
Il Segnalibro

Sant’ Anastasia, presentazione del nuovo libro di Nicola Manna dal titolo “Lucia. Intrecci del destino nella Napoli risorgimentale”

0
Ci sono romanzi che non solo raccontano una storia,...
Attualità

Boscofangone è un disastro: “Strada completamente allagata, ridotta a discarica abusiva”

0
  Via Boscofangone a Nola, un asse viario ridotto ad...
Cronaca

Acerra, aggressione in Comune: ferito dipendente dopo lite con consigliere comunale

0
  Tensione all’ufficio riscossioni, ferito un impiegato Secondo quanto riportato dal...
Cronaca

Ricercato per truffe, 18enne stanato a casa della suocera a Sant’Anastasia

0
Si era rifugiato lontano dalla città dove era stato...

Argomenti

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Boscofangone è un disastro: “Strada completamente allagata, ridotta a discarica abusiva”
Articolo successivo
Sant’ Anastasia, presentazione del nuovo libro di Nicola Manna dal titolo “Lucia. Intrecci del destino nella Napoli risorgimentale”
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996