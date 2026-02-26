Acerra, aggressione in Comune: ferito dipendente dopo lite con consigliere comunale

Tensione all’ufficio riscossioni, ferito un impiegato

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma, un episodio dai contorni ancora da chiarire si sarebbe verificato ad Acerra all’interno degli uffici che si occupano di riscossioni e pignoramenti per conto del Comune. La vicenda, ricostruita in queste ore, sarebbe collegata a un acceso confronto legato a un presunto pignoramento per tributi locali non versati.

Stando alle prime indiscrezioni, un consigliere comunale di maggioranza si sarebbe recato presso gli uffici di via Guglielmo Marconi intorno a mezzogiorno. Per ragioni che restano oggetto di accertamento, il confronto con il personale presente sarebbe degenerato, dando luogo a momenti di forte tensione.

Un impiegato di 26 anni, dipendente della società incaricata del servizio di riscossione, avrebbe riportato un trauma cranico-facciale, venendo successivamente trasportato al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori per le cure del caso. Non è ancora chiaro se altri dipendenti siano rimasti coinvolti né quale sia stata l’esatta dinamica dei fatti.

Sul posto sarebbero intervenuti i carabinieri per raccogliere le prime testimonianze. Al momento, da quanto si apprende, non risulterebbero provvedimenti formali adottati, anche perché l’eventuale procedibilità dipenderebbe dalla presentazione di una denuncia.

La vicenda, qualora confermata nei suoi aspetti più gravi, aprirebbe inevitabilmente un fronte delicato sotto il profilo istituzionale. Tuttavia, sarà necessario attendere gli sviluppi investigativi per chiarire responsabilità e contorni dell’accaduto.