giovedì, Febbraio 26, 2026
16.1 C
Napoli
scrivi qui...
CronacaPrima pagina
tempo di lettura:1 min
189

Acerra, aggressione in Comune: ferito dipendente dopo lite con consigliere comunale

Redazione1
di Redazione1

 

Tensione all’ufficio riscossioni, ferito un impiegato

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma, un episodio dai contorni ancora da chiarire si sarebbe verificato ad Acerra all’interno degli uffici che si occupano di riscossioni e pignoramenti per conto del Comune. La vicenda, ricostruita in queste ore, sarebbe collegata a un acceso confronto legato a un presunto pignoramento per tributi locali non versati.

Stando alle prime indiscrezioni, un consigliere comunale di maggioranza si sarebbe recato presso gli uffici di via Guglielmo Marconi intorno a mezzogiorno. Per ragioni che restano oggetto di accertamento, il confronto con il personale presente sarebbe degenerato, dando luogo a momenti di forte tensione.

Un impiegato di 26 anni, dipendente della società incaricata del servizio di riscossione, avrebbe riportato un trauma cranico-facciale, venendo successivamente trasportato al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori per le cure del caso. Non è ancora chiaro se altri dipendenti siano rimasti coinvolti né quale sia stata l’esatta dinamica dei fatti.

Sul posto sarebbero intervenuti i carabinieri per raccogliere le prime testimonianze. Al momento, da quanto si apprende, non risulterebbero provvedimenti formali adottati, anche perché l’eventuale procedibilità dipenderebbe dalla presentazione di una denuncia.

La vicenda, qualora confermata nei suoi aspetti più gravi, aprirebbe inevitabilmente un fronte delicato sotto il profilo istituzionale. Tuttavia, sarà necessario attendere gli sviluppi investigativi per chiarire responsabilità e contorni dell’accaduto.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Attualità

Boscofangone è un disastro: “Strada completamente allagata, ridotta a discarica abusiva”

0
  Via Boscofangone a Nola, un asse viario ridotto ad...
Cronaca

Ricercato per truffe, 18enne stanato a casa della suocera a Sant’Anastasia

0
Si era rifugiato lontano dalla città dove era stato...
Avvenimenti

Dagli emergenti alle star: Napoli conquista Sanremo, ecco i “nostri” al festival

0
Ieri è iniziato il 76º Festival di Sanremo e...
Cronaca

I tentacoli del clan sull’ospedale: certificati, controllo bar e favori. Tre arresti, uno è ricercato

0
I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia...
Generali

Design, sostenibilità e innovazione: Melaverde Italia brilla alla Fiera Milano

0
Si è conclusa con un clamoroso successo la Fiera...

Argomenti

Attualità

Boscofangone è un disastro: “Strada completamente allagata, ridotta a discarica abusiva”

0
  Via Boscofangone a Nola, un asse viario ridotto ad...
Cronaca

Ricercato per truffe, 18enne stanato a casa della suocera a Sant’Anastasia

0
Si era rifugiato lontano dalla città dove era stato...
Avvenimenti

Dagli emergenti alle star: Napoli conquista Sanremo, ecco i “nostri” al festival

0
Ieri è iniziato il 76º Festival di Sanremo e...
Cronaca

I tentacoli del clan sull’ospedale: certificati, controllo bar e favori. Tre arresti, uno è ricercato

0
I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia...
Generali

Design, sostenibilità e innovazione: Melaverde Italia brilla alla Fiera Milano

0
Si è conclusa con un clamoroso successo la Fiera...
Cronaca

Nola in pellegrinaggio davanti casa di Domenico tra fiori e lettere. Indagine ad una svolta

0
Un pellegrinaggio silenzioso, composto, carico di lacrime e di...
Generali

Acerra, “Custodire Voci e Volti Umani”: un dibattito sull’informazione al servizio dell’uomo

0
Nella Biblioteca vescovile di Acerra l’incontro con l’Ordine dei...
Cronaca

Somma Vesuviana, auto bruciata da mesi in via Seggiari diventa una discarica

0
Un’auto completamente bruciata, abbandonata dalla scorsa estate, è diventata...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Ricercato per truffe, 18enne stanato a casa della suocera a Sant’Anastasia
Articolo successivo
Boscofangone è un disastro: “Strada completamente allagata, ridotta a discarica abusiva”
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996