Bollette luce e gas semplificate: cosa cambierà nel 2025

Dal 1° luglio 2025 arriva la nuova bolletta luce e gas: sarà più chiara e sintetica per capire prezzi e consumi.

Niente più bollette tradizionali: a partire dal 1° luglio 2025, infatti, saranno disponibili le nuove bollette in formato semplificato che permetteranno ai clienti di tenere sotto controllo più facilmente i costi e i propri consumi. All’interno della bolletta sarà presente anche uno “scontrino dell’energia” che conterrà non solo il prezzo da pagare, ma come ci si è arrivati. Saranno indicati i volumi di elettricità o gas utilizzati, i prezzi, le spese fisse.

Questa modifica, approvata da ARERA, punta a facilitare la lettura e la comprensione della bolletta per famiglie, condomini, piccole e medie imprese e altre utenze. I fornitori avranno 12 mesi per adeguare i propri sistemi a questa nuova regolamentazione.

La fattura sarà divisa in sezioni chiare: il frontespizio, lo scontrino dell’energia

il box offerta, gli elementi informativi essenziali, gli elementi di dettaglio. Un elenco più dettagliato di come saranno organizzati i contenuti nella nuova bolletta dal luglio 2025 è disponibile nella delibera approvata da Arera. Più avanti, poi, sarà approvato il glossario che riporterà le definizioni delle principali voci indicate nella bolletta.

