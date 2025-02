Banditi fanno irruzione al pub Gino’s Snack a Somma Vesuviana

Somma Vesuvia – Nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2025, il noto locale “Gino’s Snack” di Somma Vesuviana è stato vittima di un furto insolito: ignoti hanno sottratto tavoli e sedie dall’area esterna del pub. Il locale, situato in Via Santa Maria Del Pozzo, è rinomato per la sua cucina a vista e l’alta qualità dei prodotti offerti, come evidenziato dalle recensioni dei clienti su Tripadvisor.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero agito nelle ore notturne, approfittando della chiusura del locale e della scarsa illuminazione della zona. Il furto è stato scoperto dal personale al momento dell’apertura mattutina, quando hanno notato l’assenza dell’arredamento esterno.

La proprietaria, Rosa Beneduce, ha espresso profonda amarezza per l’accaduto, sottolineando come questo episodio rappresenti un duro colpo per l’attività, già provata dalle difficoltà economiche degli ultimi anni. Nonostante l’amarezza, Beneduce ha dichiarato l’intenzione di ripristinare al più presto l’area esterna per garantire il consueto servizio alla clientela.

Le autorità locali sono state prontamente allertate e hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Si stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze da eventuali testimoni. Al momento, non sono emerse informazioni concrete sull’identità dei malviventi.

Questo episodio ha suscitato indignazione tra i residenti di Somma Vesuviana, che hanno manifestato solidarietà nei confronti di “Gino’s Snack” attraverso messaggi di supporto sui social media. Molti clienti abituali hanno espresso il loro disappunto per l’accaduto, elogiando la qualità del servizio e l’accoglienza del locale.

In attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini, la comunità locale si è mobilitata per sostenere l’attività, organizzando iniziative volte a raccogliere fondi per aiutare “Gino’s Snack” a riprendersi da questo spiacevole evento. Questo gesto di solidarietà dimostra il forte legame tra il pub e la comunità di Somma Vesuviana, evidenziando come, di fronte alle avversità, lo spirito di collaborazione e supporto reciproco possa fare la differenza.