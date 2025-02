Terremoto a Napoli e provincia: scossa di 3.9, panico tra la gente

Nel pomeriggio di oggi, 16 febbraio 2025, un terremoto di magnitudo 3.9 ha fatto tremare l’area dei Campi Flegrei. Il sisma, registrato alle 15:30, ha avuto il suo epicentro nella zona del Golfo di Pozzuoli, a una profondità di circa 2,5 chilometri.

L’evento sismico è stato nettamente percepito in vari quartieri di Napoli, da Fuorigrotta a Scampia, fino ad alcune aree del centro cittadino. Anche nella provincia il tremore è stato avvertito, con segnalazioni che arrivano da Varcaturo, Pozzuoli e persino dall’isola di Procida. Molti abitanti hanno riferito di aver sentito un forte boato prima della scossa.

In seguito al terremoto, numerosi cittadini, spaventati, sono usciti dalle abitazioni e si sono riversati in strada. Tuttavia, al momento non risultano danni significativi a edifici o persone. La Protezione Civile e l’Osservatorio Vesuviano stanno continuando a monitorare la situazione, considerando che questo evento si inserisce in una sequenza sismica che va avanti da ieri pomeriggio, con oltre 70 scosse registrate.

L’area flegrea è nota per la sua intensa attività vulcanica e sismica, e gli esperti raccomandano di mantenere la calma e di seguire le indicazioni ufficiali. Le autorità locali continuano a monitorare l’evolversi della situazione e a fornire aggiornamenti in tempo reale.