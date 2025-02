Acerra, bimba di 9 mesi muore sbranata da un pitbull

Una bambina di nove mesi è morta dopo essere stata attaccata da un pitbull nella città di Acerra, in provincia di Napoli. La tragedia si è consumata nella notte. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni, il padre della piccola ha raccontato agli investigatori di essersi addormentato con la figlia nel letto. Al suo risveglio, l’ha trovata gravemente ferita, in una pozza di sangue. L’aggressione sarebbe avvenuta per mano del cane di famiglia, un pitbull, per ragioni ancora da accertare.

Il genitore ha immediatamente trasportato la bambina presso il pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, ma, nonostante i tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Acerra, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno avviato un’indagine per comprendere meglio i dettagli dell’accaduto. Sul corpo della piccola è stata disposta l’autopsia, mentre la salma è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

L’episodio ha sconvolto la comunità locale, che ora attende gli sviluppi dell’inchiesta per comprendere appieno le circostanze di questa drammatica vicenda.