Bambina muore in ospedale, sequestrate le cartelle cliniche

La bimba durante la cena si era sentita male ed è stata portata al pronto soccorso nel quale è deceduta la notte stessa

Una bimba di 6 anni è deceduta nel casertano, all’ospedale di Marcianise; era stata portata in ospedale al pronto soccorso dai genitori, originari di Santa Maria a Vico, dopo il brutto episodio della cena, durante la quale si era sentita male.

La bambina era già in cura in un ospedale napoletano.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere è intervenuta subito sequestrando le cartelle cliniche di entrambi i presidi ospedalieri, richiedendo anche l’autopsia sul corpo della bimba.

Sono intervenuti anche il sindaco e l’Amministrazione comunale di Santa Maria a Vico sui social: “esprimiamo il più profondo cordoglio alla famiglia Avagliano e Vigliotti per la prematura scomparsa della piccola. In questo momento di grande dolore l’intera comunità si stringe con affetto alla famiglia, condividendo il peso di questa immensa sofferenza”.