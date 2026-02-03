Avviati a Nola 19 tirocini di inclusione sociale

Riceviamo e pubblichiamo

L’amministrazione comunale di Nola, guidata dal sindaco Andrea Ruggiero, ha avviato 19 tirocini di inclusione sociale rivolti a persone in condizione di fragilità sociale e occupazionale.

L’esperienza formativa è stata attivata nell’ambito del programma GOL, Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, misura prevista dal PNRR, con l’obiettivo di favorire percorsi di inclusione e partecipazione attiva attraverso una opportunità concreta nei servizi pubblici e nella comunità locale. I tirocinanti saranno impegnati in attività di supporto alla segreteria degli uffici comunali, in funzioni di vigilanza presso scuole primarie e sedi comunali e in attività di assistenza alla persona, contribuendo al rafforzamento dei servizi offerti alla comunità.

“È un’iniziativa che punta a rafforzare l’inclusione, il benessere e le opportunità per le persone e le famiglie più fragili del territorio. Si tratta – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Florinda Aliperta – di un percorso che mette al centro la dignità delle persone, valorizzandone competenze e potenzialità, e che guarda a un modello di welfare capace di ascoltare e costruire risposte personalizzate. Un investimento sul futuro della comunità, fondato sull’inclusione e sulla collaborazione”.