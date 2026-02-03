martedì, Febbraio 3, 2026
16.8 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
79

Salumiere reagisce a rapina e viene ucciso a coltellate

Redazione1
di Redazione1

Una serata di sangue ha sconvolto la comunità di Sarno, dove un commerciante di 61 anni ha perso la vita dopo essere stato aggredito con un coltello all’interno della propria attività, nella zona di Cappella Vecchia. I carabinieri stanno lavorando per chiarire ogni aspetto della vicenda e al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

La vittima è Gaetano Russo, titolare di una storica salumeria e volto molto conosciuto nel quartiere. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’uomo sarebbe stato colpito più volte con un’arma da taglio nel corso di un episodio avvenuto a tarda sera. L’aggressione potrebbe essere maturata durante un tentativo di rapina, ma gli inquirenti stanno approfondendo anche altre possibili motivazioni.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori del 118, ma per il 61enne non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Subito dopo l’omicidio, la situazione è diventata particolarmente tesa. Il presunto autore del delitto, un uomo di 33 anni originario della zona, si sarebbe chiuso all’interno dell’esercizio commerciale. L’intervento della Polizia del commissariato locale ha permesso di bloccarlo e condurlo in stato di fermo. Alle operazioni ha contribuito anche un carabiniere libero dal servizio che, vivendo a poca distanza, è stato attirato dalle urla provenienti dal negozio ed è intervenuto per prestare aiuto.

L’area è stata immediatamente isolata per consentire i rilievi tecnici e gli accertamenti investigativi.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando attoniti residenti e commercianti. Gaetano Russo era considerato una persona gentile e disponibile, molto legata al quartiere. In tanti, appresa la notizia, hanno espresso incredulità e profondo cordoglio per una morte che ha colpito al cuore l’intera comunità.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Finanza di Nola sequestra 155mila litri di gasolio di contrabbando, 4 nei guai

0
  È partita da Nola l’operazione che ha portato a...
Generali

Dietoterapia: Il “Farmaco” Invisibile che Salva il Paziente Complesso

0
​la Dietoterapia come bussola per i pazienti stomizzati e...
Cronaca

Lavoro nero e profitti record: sotto controllo giudiziario il colosso low cost con sede a Nola

0
Un modello di business fondato sulla compressione dei diritti...
Generali

Nasce “Il Gatto Meone”: la nuova fiaba musicale in stile musical per bambini e famiglie

0
Debutta “Il Gatto Meone”, nuovo progetto di fiaba musicale...
Cronaca

Chiuse le indagini per l’assassinio di Martina Carbonaro: ex fidanzato verso il processo

0
Si avvia verso la fase processuale l’inchiesta sull’omicidio di...

Argomenti

Cronaca

Finanza di Nola sequestra 155mila litri di gasolio di contrabbando, 4 nei guai

0
  È partita da Nola l’operazione che ha portato a...
Generali

Dietoterapia: Il “Farmaco” Invisibile che Salva il Paziente Complesso

0
​la Dietoterapia come bussola per i pazienti stomizzati e...
Cronaca

Lavoro nero e profitti record: sotto controllo giudiziario il colosso low cost con sede a Nola

0
Un modello di business fondato sulla compressione dei diritti...
Generali

Nasce “Il Gatto Meone”: la nuova fiaba musicale in stile musical per bambini e famiglie

0
Debutta “Il Gatto Meone”, nuovo progetto di fiaba musicale...
Cronaca

Chiuse le indagini per l’assassinio di Martina Carbonaro: ex fidanzato verso il processo

0
Si avvia verso la fase processuale l’inchiesta sull’omicidio di...
Cronaca

Ambulanti della villa di Marigliano vendono coltellini a 2 euro ai ragazzini

0
  Ancora controlli della Polizia Locale di Marigliano nell’area della...
Cronaca

Fuggono dai carabinieri con una minicar, lanciano chiave per colpire la gazzella

0
  SAVIANO: fuggono dai Carabinieri con una minicar, lanciano chiave...
Comunicati Stampa

AMUS Aeronautica: Giordano rieletto segretario nazionale.

0
Si è svolta martedì 27 gennaio, presso la sede...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Finanza di Nola sequestra 155mila litri di gasolio di contrabbando, 4 nei guai
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996