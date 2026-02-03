Salumiere reagisce a rapina e viene ucciso a coltellate

Una serata di sangue ha sconvolto la comunità di Sarno, dove un commerciante di 61 anni ha perso la vita dopo essere stato aggredito con un coltello all’interno della propria attività, nella zona di Cappella Vecchia. I carabinieri stanno lavorando per chiarire ogni aspetto della vicenda e al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

La vittima è Gaetano Russo, titolare di una storica salumeria e volto molto conosciuto nel quartiere. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’uomo sarebbe stato colpito più volte con un’arma da taglio nel corso di un episodio avvenuto a tarda sera. L’aggressione potrebbe essere maturata durante un tentativo di rapina, ma gli inquirenti stanno approfondendo anche altre possibili motivazioni.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori del 118, ma per il 61enne non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Subito dopo l’omicidio, la situazione è diventata particolarmente tesa. Il presunto autore del delitto, un uomo di 33 anni originario della zona, si sarebbe chiuso all’interno dell’esercizio commerciale. L’intervento della Polizia del commissariato locale ha permesso di bloccarlo e condurlo in stato di fermo. Alle operazioni ha contribuito anche un carabiniere libero dal servizio che, vivendo a poca distanza, è stato attirato dalle urla provenienti dal negozio ed è intervenuto per prestare aiuto.

L’area è stata immediatamente isolata per consentire i rilievi tecnici e gli accertamenti investigativi.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando attoniti residenti e commercianti. Gaetano Russo era considerato una persona gentile e disponibile, molto legata al quartiere. In tanti, appresa la notizia, hanno espresso incredulità e profondo cordoglio per una morte che ha colpito al cuore l’intera comunità.