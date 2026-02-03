martedì, Febbraio 3, 2026
Cronaca
Polizia di Acerra scova a Casalnuovo talento delle truffe: 20enne le prova tutte…

Un’operazione interprovinciale ha portato all’arresto di una ragazza di 20 anni originaria di Avellino, destinataria di un nuovo provvedimento restrittivo deciso dall’autorità giudiziaria. La misura della custodia cautelare in carcere rappresenta un inasprimento rispetto alle limitazioni già in atto nei suoi confronti, ritenute non più sufficienti alla luce delle indagini in corso.

Secondo quanto emerso, la giovane è coinvolta in più procedimenti penali per presunte truffe, in particolare ai danni di persone anziane, un fenomeno che continua a destare forte preoccupazione per la sua diffusione e per la vulnerabilità delle vittime coinvolte. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi tali da giustificare un intervento più incisivo.

La 20enne è stata individuata nel comune di Casalnuovo, nel Napoletano, dove si trovava insieme a un ragazzo del posto già sottoposto a una misura cautelare. Il controllo si è svolto senza particolari criticità, ma nel corso delle verifiche la donna avrebbe cercato di sottrarsi all’identificazione dichiarando dati anagrafici non veritieri.

Questo tentativo di elusione ha fatto scattare un’ulteriore segnalazione all’autorità giudiziaria per reati connessi alla falsa identificazione e alla violazione delle prescrizioni a cui era sottoposta. Un comportamento che ha aggravato ulteriormente la sua posizione.

Avvisata l’autorità competente, gli agenti hanno proceduto con l’esecuzione dell’arresto. Dopo gli adempimenti previsti dalla normativa, la giovane è stata condotta in un istituto penitenziario irpino, dove rimarrà in attesa degli sviluppi giudiziari.

Anche in questo caso, va ribadito che le accuse sono formulate nella fase preliminare delle indagini e che ogni eventuale responsabilità penale potrà essere accertata solo all’esito del processo.

