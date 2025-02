Auto si ribalta ad Acerra, muore 48enne prima dello svincolo Brusciano-Marigliano

Un tragico schianto si è verificato ieri sera lungo la Statale 162, nei pressi dello svincolo Brusciano-Marigliano, in zona Spiniello, alla periferia di Acerra. A perdere la vita è stato Maurizio Coppola, 48 anni, napoletano residente a Ponticelli.

L’uomo era alla guida della sua Jeep quando, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha perso stabilità e si è capovolto tre volte. L’impatto è stato devastante e Maurizio è deceduto immediatamente.

Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per chiarire l’esatta sequenza degli eventi. Non è ancora noto se nell’incidente siano stati coinvolti altri mezzi o se il conducente abbia perso il controllo per un imprevisto sulla carreggiata. I militari stanno raccogliendo eventuali testimonianze per ricostruire con precisione quanto accaduto.

La vittima era una persona stimata e apprezzata da chi lo conosceva. Sempre disponibile e con un sorriso per tutti, Maurizio stava rientrando a casa quando si è verificata la tragedia.