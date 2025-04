Aurora incanta ancora: il Vespucci si trasforma in una fiaba per i più piccoli

Veronica Maya e il Millennium Ensemble hanno portato magia e musica ad Ortona con il tour Mediterraneo 2025 nei Villaggi IN Italia

Ortona, 05 aprile 2025 – La magia è tornata a solcare le onde: dopo il successo della tappa veneziana del 29 marzo, la fiaba musicale Aurora e la nave incantata ha incantato anche il pubblico di Ortona, durante una delle soste più emozionanti del tour Mediterraneo 2025 dell’Amerigo Vespucci. Con la voce narrante di Veronica Maya e le suggestioni musicali del Millennium Ensemble, il Villaggio IN si è trasformato in un vero e proprio teatro galleggiante per i più piccoli.

Il progetto, nato da un’idea di Veronica Maya e sviluppato con la collaborazione di Nicol Montuori e Vincenzo Manzo, ha preso vita grazie alle musiche originali firmate dai compositori Catello Milo, Anna Maria Milo e Beatrice Milo. Un racconto capace di affascinare bambini e adulti, accompagnato da un’orchestra che ha reso ogni scena ancora più viva e poetica.

Protagonista musicale dell’evento, il Millennium Ensemble – con i maestri Fabio Angelo Colajanni (flauto), Massimo Lamarra (oboe), Emanuele Geraci (clarinetto), Andrea Brancalente (corno) e Gaetano Lo Bue (fagotto) – ha dato vita a un’atmosfera sonora incantevole, facendo vibrare ogni nota con grazia e potenza narrativa.

Prodotta dall’Associazione Musicale Assoflute nell’ambito del progetto “Il Mondo delle favole”, la fiaba ha confermato ancora una volta l’importanza della musica come ponte tra cultura, tradizione e immaginazione. La direzione artistica del maestro Fabio Angelo Colajanni ha saputo valorizzare ogni dettaglio, trasformando l’intera esperienza in un viaggio multisensoriale.

Significativo anche il contributo del Colonnello Attilio Cortone, ufficiale dell’Esercito Italiano in servizio in Libano, che ha curato la prefazione del progetto con parole colme di orgoglio e spirito d’avventura, richiamando i valori condivisi da generazioni di navigatori e sognatori.

Dopo la tappa di Ortona, il tour proseguirà nei prossimi Villaggi IN in Italia. Il calendario delle soste è in costante aggiornamento sul sito ufficiale www.tourvespucci.it, dove è possibile scoprire tutte le prossime occasioni per vivere questa straordinaria fiaba musicale.

Un’esperienza unica che ha già conquistato centinaia di famiglie, tra musica, storia e fantasia, riportando alla luce lo spirito avventuroso che da sempre anima il leggendario Amerigo Vespucci.